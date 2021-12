"The Witcher" : découvrez les lieux de tournage de la saison 2 →

Hongrie, Pologne, Espagne... La première saison de The Witcher a traversé les frontières pour faire honneur à sa source d'inspiration. Mais la pandémie de COVID-19 ne permettait pas de reproduire le même schéma pour la saison 2. L'équipe créative, dirigée par le chef décorateur Andrew Laws, a donc changé de tactique et filmé la saison entière au Royaume-Uni, dans 15 lieux différents.

La production était basée aux Arborfield Film Studios, installés dans d'anciennes casernes de plus de 100 ans qui ont abrité les trois principaux plateaux de The Witcher. Le backlot d'Arborfield a quant à lui été utilisé pour donner vie aux nombreux décors de villages et à l'extérieur de Kaer Morhen.

« Kaer Morhen est certes un décor, mais il s'agit presque de l'un des personnages de la saison 2 », explique Andrew Laws. « On savait aussi que ce serait un lieu familier pour ceux qui ont lu les livres et joué aux jeux vidéo, il fallait donc honorer les matériaux sources tout en les sublimant pour que le public reste séduit. C'était un sacré défi, mais aussi une responsabilité que nous avons prise très au sérieux. »

L'extérieur de Kaer Morhen a également posé des difficultés, notamment le parcours d'obstacles mortel que l'équipe de production a dû imaginer. « Le chemin été très long pour aboutir à ce parcours. Nous avons dû réfléchir à ce qu'un parcours d'obstacles de sorceleurs pouvait être, tout en évitant les pièges et les tropes de ce type d'épreuve dans un jeu télévisé », ajoute le décorateur. « Nous avons longuement travaillé sur la dynamique et l'ingénierie du parcours, pour qu'il soit aussi imprévisible que dangereux. »

Le premier jour de tournage sur site a eu lieu dans les bois de Coldharbour à Chichester, où le département décoration a bâti un village elfique entier, dissimulé parmi les arbres. L'équipe a également tourné dans le bois de Bourne à Farnham, un lieu très prisé par les producteurs et que l'on retrouve dans de nombreux films, parmi lesquels Gladiator, Jurassic World: Fallen Kingdom et Harry Potter et le Prince de sang-mêlé.

Les acteurs et l'équipe ont travaillé pendant cinq jours dans une importante base d'entraînement de l'armée britannique à Deepcut (Surrey), utilisée pour représenter les extérieurs de Kaer Morhen et notamment le Souffroir, un sentier rocheux qui entoure le domaine des sorceleurs.

Puis direction le nord pour poursuivre le travail en extérieur dans le Lake District (comté de Cumbrie), à Blea Tarn. Les acteurs, l'équipe et l'ensemble du matériel de tournage ont dû être descendus par treuil dans l'une des grottes de la carrière de Hodge Close pour tourner une scène cruciale. La production s'est également rendue dans la grotte artificielle de Rydal qui, il y a plus de 200 ans, était une carrière active d'ardoise destinée aux toitures des villages environnants.

L'équipe a ensuite voyagé jusqu'à Teesdale, dans le comté de Durham, où se trouvent les chutes de Low Force de la rivière Tees, hautes de plus de 5 mètres. Elles se situent dans le géoparc européen des North Pennines, également classé zone de beauté naturelle remarquable. Le pont Wynch qui le traverse a été construit en 1830. Compte tenu de sa stabilité, il est vivement recommandé qu'une seule personne y passe à la fois.

Les acteurs et l'équipe ont continué leur périple jusqu'au Yorkshire pour trois jours de tournage à Gordale Scar, véritable bijou du parc national des Yorkshire Dales. Ce ravin sauvage fascine les visiteurs depuis des centaines d'années et a inspiré de célèbres artistes tels que J.M.W. Turner et James Ward, ainsi que des écrivains comme William Wordsworth. Il se caractérise par deux cascades et des falaises calcaires spectaculaires de plus de 100 mètres de haut. Les torrents d'eau de fonte et les périodes glaciaires successives ont sculpté la roche pendant des milliers d'années, jusqu'à créer l'impressionnant ravin recouvert de mousse que l'on voit aujourd'hui.

« Nous avons commencé à explorer le Yorkshire plus en profondeur et y avons trouvé des décors naturels de toute beauté », confie Andrew Laws. « Le Lake District nous a offert des endroits variés à exploiter sans être obligés de nous éparpiller. »

Trouvaille de dernière minute de l'équipe de repérage, Plumpton Rocks est un lac artificiel de classe 2, entouré de jardins et d'imposants rochers érodés au fil de centaines d'années par le vent et la pluie. Selon l'organisme English Heritage, il présente un "intérêt exceptionnel". Le grand jardin pittoresque a été créé dans les années 1760 et constituait l'un des lieux préférés de l'artiste J.M.W. Turner qui, après un séjour dans le Yorkshire en 1797, a été mis à contribution par le propriétaire de Plumpton Rocks. Ces œuvres d'art furent les tout premiers paysages peints à l'huile de J.M.W. Turner. « L'endroit a satisfait toutes nos attentes », conclut Andrew Laws sur Plumpton Rocks.

La dernière semaine de tournage dans le Yorkshire s'est tenue dans l'abbaye de Fountains, l'un des monastères cisterciens en ruine les plus imposants et les mieux préservés d'Angleterre. Fondée en 1132, l'abbaye a fonctionné pendant plus de 400 ans, devenant l'un des monastères les plus riches d'Angleterre jusqu'à sa dissolution en 1539 sur ordre du roi Henri VIII.

Le tournage a également eu lieu aux étangs de Frensham, ainsi qu'aux lacs Frensham Great Pond et Frensham Little Pond, dans le Surrey. Ces deux points d'eau ont été aménagés au Moyen Âge pour approvisionner en poisson le domaine de l'évêque de Winchester. L'endroit apparaît également dans le film de 1959 Le Chien des Baskerville, la comédie britannique Les Révoltés du Vénus et, plus récemment, La Momie comme doublure du Nil.

Découvrez ces lieux magnifiques en images dès la sortie de la saison 2 de The Witcher, le 17 décembre.