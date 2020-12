"The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity" bientôt disponible sur Netflix

Une épopée fantastique chinoise présentée par les plus grands talents d'Asie : Guo Jingming, Kenji Kawai et 4th Creative Party font équipe pour proposer une relecture inédite de la série de romans 'Onmyōji' de Baku Yumemakura.

type: embedded-entry-inline id: 5vAm4NRz7P4RVufODsktUz Bande-annonce officielle|Visuels principaux|Sélection de photos

Singapour, le 16 décembre 2020 - Netflix, le leader mondial des services de streaming, a acquis les droits exclusifs de The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity, un film en mandarin inspiré du roman fantastique japonais Onmyōji scénarisé et réalisé par Guo Jingming, créateur de Tiny Times. Le film, qui met en vedette Mark Chao et Allen Deng, a été produit par l'une des meilleures équipes d'Asie et sera disponible mondialement sur Netflix le 5 février 2021.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity s'inspire d'un chef-d'œuvre fantastique japonais, 'Onmyōji' de Baku Yumemakura. Le film raconte l'histoire d'Abe no Seimei, plus célèbre maître du yin et du yang de l'époque de Heian, et ses rencontres incroyables avec des démons et autres esprits maléfiques. Depuis sa première publication en 1986, le roman original connaît un succès jamais démenti en plus de 30 ans, donnant lieu à une multitude d'adaptations en bande dessinée, au cinéma, à la télévision et dans le théâtre kabuki, ainsi qu'à un jeu mobile. 'Onmyōji' demeure l'une des licences les plus populaires d'Asie.

Le réalisateur Guo Jingming ne cache pas son enthousiasme : « Je suis ravi que 'The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity' soit bientôt présenté aux spectateurs du monde entier sur Netflix. L'enjeu principal de l'adaptation de ce classique à l'esthétique très orientale a été de travailler avec l'équipe créative pour visualiser chaque élément de cet univers asiatique aussi mystérieux qu'élégant, dangereux et déroutant. J'espère que le monde de 'The Yin-Yang Master' plaira aux abonnés Netflix et qu'ils suivront avec plaisir cette épopée fantastique. »

Les caractères radicalement opposés des protagonistes Seimei et Hiromasa passionnent depuis toujours les fans du roman. Mark Chao, qui interprète Qingming (Seimei), explique sa démarche : « Pour me préparer à jouer Qingming, j'ai relu le roman original et revu la version japonaise du film. L'interprétation de ce classique japonais me paraissant impossible à surpasser, il m'a fallu trouver une autre approche. Avec le réalisateur, nous sommes finalement parvenus à créer un Qingming excentrique et manipulateur enrichi d'un entraînement rigoureux aux arts martiaux, dans l'espoir d'offrir une expérience inédite tant aux nouveaux spectateurs qu'aux fans de la première heure via la plateforme internationale de Netflix. ».

Allen Deng, qui interprète Boya (Hiromasa), ajoute : « Le Boya que j'interprète est un guerrier fort et courageux en surface qui cache un tempérament très terre à terre. Il sympathise avec Qingming, qui partage sa douleur, mais ce dernier est également l'assassin de sa mère. Cette relation d'amour et de haine entre les deux personnages fait beaucoup évoluer la personnalité de Boya. La scène qui m'a le plus marqué est un combat entre eux deux. Cette scène a nécessité dix jours consécutifs de tournage sans doublure, au cours desquels nous nous sommes soutenus l'un l'autre tant sur le plateau qu'en dehors. Cela nous a beaucoup rapprochés. J'espère que les utilisateurs de Netflix apprécieront cette version aussi fidèle qu'inventive du monde de 'The Yin-Yang Master'. »

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity a mobilisé les plus grands créateurs et acteurs d'Asie avec pour ambition de récréer fidèlement l'ambiance du classique de la littérature fantastique orientale. Scénarisé et réalisé par Guo Jingming, créateur de Tiny Times, Dream Of Eternity rassemble une distribution prestigieuse comptant Mark Chao, Allen Deng, Jessie Li, Olivia Wang et Wang Duo. Le film a également bénéficié du travail de la meilleure équipe de production d'Asie, qui réunit le compositeur japonais Kenji Kawai (Ghost in the Shell), le leader coréen des effets spéciaux 4th Creative Party (Okja, Snowpiercer, Le Transperceneige), la créatrice de costumes renommée Jamie Wei Huang (Tiny Times) et son équipe, et le directeur artistique Nan Tu (Legend of the Demon Cat), dont c'est la deuxième participation à l'adaptation d'un roman de Baku Yumemakura. Ensemble, cette distribution et cette équipe de production formidables sont parvenues à donner vie au monde fantastique de Dream Of Eternity.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity s'ouvre sur le voyage du jeune maître du yin et du yang Qingming (Mark Chao), en route vers la capitale sur ordre de son maître, où il assiste à la cérémonie du culte du Ciel. Qingming a pour mission de sceller un démon-serpent une bonne fois pour toutes afin d'éviter qu'il n'émerge d'un sommeil de 300 ans pour semer à nouveau la désolation parmi les habitants. Mais le démon s'échappe, plus puissant que jamais. Qingming fait équipe avec le guerrier Boya (Allen Deng), le maître Nanjiang (Jessie Li) et le maître Heshou de l'Observatoire impérial (Wang Duo) pour éliminer le démon-serpent. Dans ce contexte de crise, une terrible conspiration impliquant la princesse (Wang Ziwen) commence à se dévoiler.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternitysera diffusé en exclusivité sur Netflix dans plus de 190 pays et régions à compter du 5 février 2021.

À propos deDream Of Eternity

Première diffusion mondiale : 5 février 2021, 00 h 00, heure du Pacifique

Réalisation / Scénario : Guo Jingming

Créateur / Consultant : Baku Yumemakura

Distribution : Mark Chao, Allen Deng, Olivia Wang, Jessie Li, Wang Duo

Sociétés de production : Hehe Pictures, Zestful Unique Ideal, Thinkingdom Pictures, Shanghai Film Group

Distribution mondiale : Fortissimo Films

À propos de Netflix

Avec 195 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.