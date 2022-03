Top 10 pour la semaine du 14 mars : "Adam à travers le temps" est le titre le plus regardé de la semaine, "The Last Kingdom" est en tête de la liste des séries anglophones →

Les spectateurs ont poursuivi leur voyage temporel avec Adam à travers le temps. Pour la deuxième semaine d'affilée, le titre est en tête des films anglophones avec 85,36 millions d'heures de visionnage, et le plus regardé de la semaine sur Netflix. Ce film d'action et d'aventure a aussi intégré le Top 10 dans 93 pays. Une amie au poil a su émouvoir les amoureux des animaux. Interprété par Grant Gustin et Scott Wolf, le film a intégré la liste à la deuxième place avec 19,94 millions d'heures de visionnage, et figure au Top 10 dans 84 pays. Le thriller psychologique Contrecoups avec Jason Segel, Lily Collins et Jesse Plemons, a démarré à la septième place avec 8,36 millions d'heures de visionnage et apparaît dans le Top 10 de 45 pays.

Inspiré d'un roman suédois, Black Crab, avec Noomi Rapace, a pris la première place de la liste des films non anglophones cette semaine avec 35,92 millions d'heures de visionnage. Réalisé par Adam Berg, c'est le premier film suédois à se placer en tête de liste. De leur côté, les films d'Amérique latine ont joué la carte de l'émotion. Le drame romantique péruvien Bien plus qu'un au revoir et le drame argentin Hoy se arregla el mundo ont tous deux intégré la liste avec respectivement 12,93 et 2,64 millions d'heures de visionnage.

The Last Kingdom s'est hissé au sommet de la liste des séries anglophones avec 48,95 millions d'heures de visionnage. Ce titre adoré des fans figure au Top 10 dans 62 pays. Dans une histoire qu'il faut voir pour y croire, Bad Vegan : Arnaque au menu est en cinquième position avec 26,96 millions d'heures de visionnage. Ce conte tordu figure aussi au Top 10 dans 38 pays. Quant à la deuxième saison très attendue de Top Boy, elle a cumulé 21,74 millions d'heures de visionnage. Inventing Anna, Formula 1 : Pilotes de leur destin et Vikings: Valhalla se sont maintenus dans le Top 10.

Business Proposal est resté en tête de la liste des séries non anglophones avec 23,48 millions d'heures de visionnage. En huitième semaine, All of Us Are Dead a pris la cinquième place avec 13,82 millions d'heures de visionnage. Quant au documentaire Trois tonne$ : Braquage record au Brésil, il a cumulé 10,88 millions d'heures de visionnage.

