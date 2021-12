Top 10 pour la semaine du 20 décembre : "Don't Look Up : Déni cosmique" frappe fort et "Impardonnable" intègre la liste des plus gros succès →

TOP 10 : DU 20 AU 26 DÉCEMBRE

Attachez vos ceintures : Don't Look Up : Déni cosmique d'Adam McKay s'est propulsé à la tête du Top 10 le week-end de sa sortie. Suivant les conseils des personnages, les spectateurs ont patienté et avisé, consacrant 111,03 millions d'heures au film et le classant au Top 10 dans 94 pays. Et ce n'est pas le seul à avoir atteint des sommets. La liste des plus gros succès sur la plateforme contient désormais deux longs-métrages avec Sandra Bullock : en effet, le thriller dramatique Impardonnable de Nora Fingscheidt rejoint Bird Box et se classe n° 8, totalisant 186,90 millions d'heures de visionnage trois semaines seulement après sa sortie.

Pour la deuxième semaine consécutive, The Witcher -Saison 2 domine le Top 10 des séries anglophones avec ses 168,46 millions d'heures de visionnage, tandis que La casa de papel -Partie 5 reste n° 1 des séries non anglophones pour la dixième semaine consécutive. De son côté, le nouveau film d'aventure familial français Mystère s'est classé n° 1 des films non anglophones avec 8,15 millions d'heures de visionnage.

Toujours en France, partons à Saint-Tropez ! La dernière saison d'Emily in Paris s'est classée n° 2 des séries anglophones : ses triangles amoureux compliqués, ses décors glamours et son sens aigu de la mode ont séduit les spectateurs pendant 107,64 millions d'heures. La saison 1 a également intégré le Top 10 dans 53 pays.

Et alors que la saison des fêtes s'achève, Les chroniques de Noël, Les chroniques de Noël : Deuxième partie, Un Noël en Californie : Les lumières de la ville, Un garçon nommé Noël, Papa ne fait pas de cadeaux, Aux antipodes de Noël et David et les lutins ont su régaler les spectateurs, figurant parmi les grands favoris de la semaine dernière.

Ont également fait leur entrée dans le Top 10 la comédie romantique coréenne Our Beloved Summer__, la comédie dramatique mexicaine Deux mamans sous le même toit__, la série de science-fiction The Silent Sea__, la série norvégienneThe Girl From Oslo__, le film de super-héros Minnal Murali : Par le pouvoir de l'éclair et le film d'animation pour enfants Doraemon et moi 2.