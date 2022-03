Top 10 pour la semaine du 21 février : "Madea : Retour en fanfare" revient en tête de liste ; "Inventing Anna" est de nouveau le titre le plus regardé →

La première incursion de Madea sur Netflix marque le grand retour de la matriarche. Madea : Retour en fanfare, de Tyler Perry, se place en tête de la liste anglophone avec 31,56 millions d'heures de visionnage, et figure dans le Top 10 de 33 pays. Impossible de tromper les spectateurs : pour la quatrième semaine, L'Arnaqueur de Tinder a continué à les charmer, se hissant jusqu'au sommet avec 17,67 millions d'heures de visionnage. Massacre à la tronçonneuse se fraie un chemin jusqu'à la troisième place avec 17,44 millions d'heures de visionnage. Et après 13 semaines (un record !), Red Notice reste dans le Top 10 des films avec 4,97 millions d'heures de visionnage.

Du côté des films non anglophones, le thriller français Sans répit intègre la liste avec 19,81 millions d'heures de visionnage. Interprété par Franck Gastambide, ce film bourré d'adrénaline de Régis Blondeau a figuré au Top 10 dans 74 pays. Quant au film d'horreur italien Ne me tue pas, il se fait une place dans le Top 10 de 51 pays avec 12,09 millions d'heures de visionnage.

Pour la troisième semaine d'affilée, Inventing Anna domine la liste des séries anglophones avec 130,8 millions d'heures de visionnage, ce qui en fait le titre le plus regardé pendant deux semaines consécutives. La série historique Vikings: Valhalla a offert aux spectateurs une épopée mémorable, prenant la deuxième place avec 80,56 millions d'heures de visionnage. Fort en émotions, le dernier épisode de la deuxième saison de Love Is Blind a secoué les spectateurs. Mais l'heure des adieux n'a pas encore sonné pour les fans, les retrouvailles avec Love Is Blind After the Altar commencent le vendredi 4 mars. La série s'est hissée à la troisième place avec 53,6 millions d'heures de visionnage et figure au Top 10 de 53 pays.

Les programmes coréens ont la cote ! Avec 38,86 millions d'heures de visionnage, All of Us Are Dead garde la tête de la liste des séries non anglophones après cinq semaines. Parmi les nouvelles entrées figurent Juvenile Justice avec 17,41 millions d'heures de visionnage, Twenty Five Twenty One avec 11,85 millions d'heures de visionnage, et Forecasting Love and Weather avec 11,02 millions d'heures de visionnage.

