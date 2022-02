Top 10 pour la semaine du 24 janvier : "All of Us Are Dead" est le titre le plus regardé de la semaine ; "Home Team" marque des points dans le Top 10 des films →

La série de zombies coréenne All of Us Are Dead a intégré la liste des séries non anglophones directement au premier rang avec 124,79 millions d'heures de visionnage, et a figuré dans le Top 10 de 91 pays. Il s'agit du plus grand nombre d'heures de visionnage enregistré dès la première semaine pour un titre coréen depuis le début des Top 10 l'année dernière. La série est ainsi notre titre le plus regardé de la semaine.

L'amour est aussi au rendez-vous : les spectateurs ne se lassent pas de regarder Absolument royal !, qui est resté au sommet de la liste des films anglophones avec 26,58 millions d'heures de visionnage. Cette histoire romantique a également assis sa position dans le Top 10 de 94 pays. De son côté, Home Team, avec Kevin James et Taylor Lautner, a conquis les spectateurs puisqu'il a atteint le deuxième rang avec 21,05 millions d'heures de visionnage. Don't Look Up : Déni cosmique (6 semaines dans le Top 10) et Red Notice (12 semaines dans le Top 10) ont poursuivi leur tour de force avec respectivement 10,25 millions et 6,54 millions d'heures de visionnage.

Pour la deuxième semaine consécutive, Le Violon de mon père (12,38 millions d'heures de visionnage), Amandla (7,99 millions d'heures de visionnage), On se connaît… ou pas (4,69 millions d'heures de visionnage) Shyam Singha Roy (2,88 millions d'heures de visionnage), Balle perdue (2,63 millions d'heures de visionnage) et Bronx (1,4 millions d'heures de visionnage) ont gravité dans le Top 10 des films non anglophones.

Les quatre saisons de la série Ozark se sont imposées dans le Top 10 des séries anglophones, la saison 4 partie 1 conservant sa place de n° 1 pour la deuxième semaine consécutive avec 96,34 millions d'heures de visionnage. Kristen Bell n'est pas la seule à être captivée par La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. La mini-série dans laquelle jouent également Michael Ealy et Tom Riley a su divertir les spectateurs en se classant n° 2 avec 40,08 millions d'heures de visionnage et en intégrant le Top 10 de 48 pays.

De son côté, Café con Aroma de Mujer s'est classée au cinquième rang dans le Top 10 des séries non anglophones avec 326,91 millions d'heures de visionnage.

