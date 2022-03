Top 10 pour la semaine du 28 février : "Vikings: Valhalla" est le titre le plus regardé, "Inventing Anna" figure dans le classement des séries anglophones →

Au cours de sa deuxième semaine de diffusion, Vikings: Valhalla s'est hissée au sommet du Top 10 des séries anglophones avec 113,38 millions d'heures de visionnage, devenant le titre le plus regardé de la semaine. Inventing Anna a talonné le programme avec 77,89 millions d'heures de visionnage. Sortie depuis trois semaines, la mini-série de Shonda Rhimes est restée dans le Top 10 dans 91 pays et a figuré dans le classement des séries anglophones avec 481,68 millions d'heures de visionnage. Deux nouvelles séries ont également intégré le Top 10. Inspirée du best-seller du New York Times écrit par Karin Slaughter, la série policière Son vrai visage avec Toni Collette et Bella Heathcote a cumulé 53,68 millions d'heures de visionnage. Avec 52,38 millions d'heures de visionnage, la série documentaire Un bail en enfer a donné aux spectateurs un aperçu des expériences de colocation les plus terrifiantes. Des histoires qui peuvent parfois donner une impression de déjà-vu.

Le thriller français Restless reste n° 1 des films non anglophones avec 26,03 millions d'heures de visionnage. Les spectateurs se sont également laissé embarquer par The Pirates : À nous le trésor royal !. Le film coréen a cumulé 17,71 millions d'heures de visionnage et a figuré dans le Top 10 dans 66 pays. L'amour a également trouvé sa place, Meskina intégrant le Top 10 avec 2,94 millions d'heures de visionnage.

Du côté des films anglophones, l'intrigue policière The Weekend Away avec Leighton Meester s'est classée n° 1 avec 44,45 millions d'heures de visionnage et a pris d'assaut le Top 10 dans 94 pays. Inspiré d'une véritable expédition polaire danoise de 1909, Perdus dans l'Arctique a occupé la deuxième place avec 30,73 millions d'heures de visionnage. Mettant en vedette Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole et Heida Reed, le film s'est hissé dans le Top 10 dans 93 pays. En parallèle, Madea : Retour en fanfare de et avec Tyler Perry a continué d'occuper le Top 10 avec 26,41 millions d'heures de visionnage supplémentaires.

Pour la sixième semaine consécutive, All of Us Are Dead a tenu les téléspectateurs en haleine avec 24,02 millions d'heures de visionnage, se maintenant dans le Top 10 dans 50 pays. Mélangeant fiction et faits historiques, le film Minuit au Pera Palace , qui se déroule en Turquie, a intégré le Top 10 des films non anglophones avec 10,78 millions d'heures de visionnage.

Pour télécharger les ressources liées aux Top 10, rendez-vous sur Top10.netflix.com.