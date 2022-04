Top 10 pour la semaine du 4 avril : "La Chronique des Bridgerton" Saison 2 accède à la liste des programmes les plus populaires, "Adam à travers le temps" saute à la quatrième position →

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton domine encore le classement cette semaine. La série cumule 115,75 millions d'heures de visionnage sur la liste des programmes télévisés anglophones, figurant dans le Top 10 dans 91 pays et devenant le titre le plus vu pour la troisième semaine consécutive. La saison accède également à la liste des plus gros succès en troisième position avec 560,50 millions d'heures de visionnage. Shondaland a désormais trois de ses productions dans la liste des plus gros succès avec La Chronique des Bridgerton (saisons 1 et 2) et Inventing Anna. La première saison conserve son pouvoir d'attraction avec 35,76 millions d'heures de visionnage. L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini a convié les spectateurs aux montagnes russes de l'amour en se hissant à la deuxième position avec 43,71 millions d'heures de visionnage. La série, des créateurs de Love Is Blind, a également atteint le Top 10 de 53 pays. La saison 5 de Better Call Saul est entrée à la sixième position du Top 10 avec 15,17 millions d'heures de visionnage. Super PupZ : Des chiots pas comme les autres fait son entrée sur la liste en huitième position avec 13,77 millions d'heures de visionnage. La série toute mignonne figure dans le Top 10 de 24 pays.

Après quatre semaines de diffusion, Adam à travers le temps se hisse en deuxième position de la liste des films anglophones avec 10,9 millions d'heures de visionnage. Le film tous publics atterrit à la quatrième position sur la liste des plus gros succès avec 233,15 millions d'heures de visionnage. C'est à The In Between* que revient la première place, l'histoire d'amour avec Joey King cumulant 26,77 millions d'heures de visionnage. Pour sa deuxième semaine, La Bulle de Judd Apatow recueille 9,95 millions d'heures de visionnage et apparaît dans le Top 10 de 46 pays. Le documentaire Retour dans l'espace qui embarque les spectateurs dans une mission historique décolle avec 4,55 millions d'heures de visionnage.

Du côté des films non anglophones, le film d'action polonais Furioza s'est glissé dans l'esprit des spectateurs pour cumuler 23,96 millions d'heures de visionnage. Le thriller coréen Yaksha, un démon en mission recueille 12,54 millions d'heures de visionnage. La comédie en hindi Dasvi comptabilise 5,69 millions d'heures de visionnage.

La classe fait son retour avec la cinquième saison d'Élite qui cumule 51,38 millions d'heures de visionnage sur la liste des programmes télévisés non anglophones. La série très attendue figure dans le Top 10 de 70 pays. La saison 3 conserve quant à elle la huitième position sur la liste des plus gros succès avec 275,30 millions d'heures de visionnage.

*Disponible dans certains pays