Top 10 pour la semaine du 6 décembre : "Impardonnable" démarre fort tandis que "Retour au bercail" séduit les familles →

TOP 10 : DU 6 AU 12 DÉCEMBRE

Ouvrez grands les yeux, Sandra Bullock est de retour ! Le thriller dramatique Impardonnable de Nora Fingscheidt s'est classé n° 1 dans le monde entier. Les spectateurs ont consacré 85,86 millions d'heures à Sandra Bullock dans le rôle de Ruth Slater, une femme récemment libérée de prison et dont la société refuse de pardonner les erreurs du passé.

Nora Fingscheidt rejoint d'autres réalisatrices et showrunneuses qui dominent le Top 10, dont Jane Campion (The Power of the Dog__), Halle Berry (Meurtrie__), Mary Lambert (Un château pour Noël__), Clare Knight (Retour au bercail), Maria Torres (Anónima__), Mar Targarona (Dos__), Molly Smith Metzler (Maid) et Lauren Schmidt Hissrich (The Witcher).

Le film non anglophone le plus regardé est le drame à suspense thaïlandais The Whole Truth , qui totalise 10,54 millions d'heures de visionnage. De leur côté, la comédie française Pourris gâtés et la saison 2 de la telenovelaLa reina del flow se classent respectivement au neuvième rang des films et des séries non anglophones les plus regardés, et ce après plusieurs semaines consécutives dans le Top 10.

Les bêtes à poils terriblement mignonnes du nouveau film d'animation Retour au bercail ont fait voyager les foyers pendant 16,17 millions d'heures. Parmi les autres contenus pour la famille figurant dans le Top 10, citons Jurassic World : La Colo du CrétacéSaison 4, David et les lutins__,Les chroniques de Noël, La Famille Claus et A Boy Called Christmas.

Côté séries, c'est Noël avant l'heure ! Les fans se préparent à regarder The WitcherSaison 2 , disponible le vendredi 17 décembre, en visionnant de nouveau la saison 1, classée n° 6 dans le Top 10 des séries anglophones.

Les dernières saisons récemment sorties des séries à succès Perdus dans l'espace et La Casa de Papel sont toujours en tête des Top 10 des séries anglophones, pour la première et non anglophones, pour la seconde. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre ! Les spectateurs continuent de découvrir, redécouvrir et regarder Perdus dans l'espace- Saison 1 et La Casa de PapelPartie 1, qui figurent dans le Top 10 dans respectivement 61 et 54 pays. Les saison 2 et Partie 2 sont également bien placées.