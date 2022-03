Top 10 pour la semaine du 7 mars : "Adam à travers le temps" décroche la première place des films tandis que "Son vrai visage" est en tête des séries →

Le voyage temporel d'Adam à travers le temps a pris la tête des films anglophones dès son démarrage avec 92,43 millions d'heures de visionnage. Salué comme « le E.T., l'extra-terrestre de notre génération », ce titre réalisé par Shawn Levy et interprété par Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner et Walker Scobell a figuré au Top 10 dans 93 pays. En deuxième semaine, The Weekend Away (deuxième place avec 26,26 millions d'heures de visionnage) et Perdus dans l'Arctique (troisième place avec 12,73 millions d'heures de visionnage) continuent à captiver les spectateurs. En troisième semaine, c'est le Madea : Retour en fanfare de Tyler Perry qui tire son épingle du jeu en sixième place avec 9,03 millions d'heures de visionnage.

Le film danois Et le ciel s'assombrit intègre la liste des films non anglophones en première place avec 19,29 millions d'heures de visionnage. Inspiré d'une histoire vraie, il figure au Top 10 de 72 pays. Le film coréen The Pirates : À nous le trésor royal ! a enregistré 12,23 millions d'heures de visionnage tandis que la comédie en hindi Badhaai Do comptabilisait 5,64 millions d'heures de visionnage.

Le thriller haletant Son vrai visage bondit en tête de liste des séries anglophones avec 95,72 millions d'heures de visionnage. Figurant au Top 10 dans 85 pays, c'est la série la plus regardée sur Netflix cette semaine. En attendant le retour de The Last Kingdom, les fans ont revu la saison 1 qui a ainsi intégré la liste avec 17,18 millions d'heures de visionnage. À peine sortie, la saison 5 de la série a pris la deuxième place avec 63,54 millions d'heures de visionnage. Les spectateurs sont aussi partis sur les chapeaux de roues avec Formula 1 : Pilotes de leur destin, prouvant que la série, propulsée à la quatrième place, en avait encore sous le capot avec 28,01 millions d'heures de visionnage. Quant à la mini-série Inventing Anna, elle fait carton plein en quatrième position du classement avec 511,89 millions d'heures de visionnage.

Parmi les nouvelles séries non anglophones qui ont intégré la liste figurent le thriller espagnol Mentiras, avec 20,24 millions d'heures de visionnage, et le drama coréen Business Proposal, avec 15,9 millions d'heures de visionnage. Deux autres séries se sont maintenues : Juvenile Justice, avec 25,94 millions d'heures de visionnage, et All of Us are Dead, avec 17,48 millions d'heures de visionnage.

