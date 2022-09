Un documentaire triomphe à la Mostra de Venise, le film français "Saint-Omer" récompensé

par Crispian Balmer

VENISE, 10 septembre (Reuters) - Le documentaire "All the Beauty and the Bloodshed" de la réalisatrice américaine Laura Poitras a été couronné samedi par un Lion d'or au terme de la 79e édition de la Mostra de Venise, qui a également récompensé "Saint-Omer", de la Française Alice Diop, lauréate du Grand Prix du jury.

"All The Beauty And The Bloodshed" narre le combat de la photographe Nan Goldin contre la famille Sackler, propriétaire du groupe pharmaceutique Purdue et accusée d'avoir alimenté la crise des opiacés aux Etats-Unis.

Le Lion d'argent récompense "Saint-Omer", le premier long métrage d'Alice Diop qui s'inspire d'une affaire réelle, celle de Fabienne Kabou, condamnée en 2016 à vingt ans de prison par la cour d'assises de Saint-Omer pour avoir assassiné sa fille, Adélaïde, sur la plage de Berck (Pas-de-Calais).

Le prix d'interprétation féminine revient à l'Australienne Cate Blanchett pour "TÁR", le prix d'interprétation masculine à l'Irlandais Colin Farrell dans le film tragi-comique "The Banshees Of Inisherin". (Reportage Roberto Mignucci et Crispian Balmer, version française Sophie Louet)