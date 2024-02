Les films à succès "Barbie" et "Oppenheimer" s'affrontent à nouveau samedi, lors de la remise des prix de la Screen Actors Guild, une cérémonie sur tapis rouge qui présage souvent du succès aux Oscars.

Les films qui se sont affrontés lors d'un choc estival au box-office, surnommé "Barbenheimer", sont en tête des SAG Awards avec quatre nominations chacun.

Les deux films sont en lice pour le prix le plus important de la soirée, celui de la meilleure distribution cinématographique. Les autres films en lice sont "La couleur pourpre", "Killers of the Flower Moon" et "American Fiction".

La cérémonie sera diffusée en direct sur Netflix pour la première fois à partir de 20 heures ET (0100 GMT), dans le cadre des efforts déployés par le service de diffusion en continu pour élargir sa programmation en direct.

Les lauréats seront sélectionnés par les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA. Leurs choix sont suivis de près, car les acteurs constituent le plus grand groupe de votants pour les Academy Awards, les prix les plus importants de l'industrie cinématographique, qui se dérouleront le mois prochain.

Une victoire du drame historique "Oppenheimer" du réalisateur Christopher Nolan renforcerait son statut de favori pour le meilleur film aux Oscars. Ce film sur la course à la fabrication de la première bombe atomique a déjà été récompensé aux Golden Globes, aux British Academy Film Awards et à d'autres cérémonies.

Si l'aventure de la poupée féministe "Barbie" ou un autre concurrent l'emporte, la course aux Oscars du 10 mars s'en trouverait bouleversée.

Dans les concours d'interprétation de la SAG, Emma Stone briguera le titre de meilleure actrice pour son rôle de femme ressuscitée dans la comédie noire "Poor Things". Parmi ses concurrentes figurent Margot Robbie, l'actrice principale de "Barbie", et Lily Gladstone, la star de "Killers of the Flower Moon", un drame sur les meurtres de membres de la communauté Osage dans l'Oklahoma des années 1920.

Cillian Murphy, qui incarne le physicien J. Robert Oppenheimer, est nommé dans la catégorie du meilleur acteur face à Bradley Cooper dans "Maestro", Paul Giamatti dans "The Holdovers" et d'autres.

La série "Succession", qui raconte l'histoire d'un magnat des médias et de sa famille en guerre, est en tête des catégories télévisuelles avec cinq nominations pour sa dernière saison, dont celle de la meilleure distribution pour une série dramatique. "Ted Lasso, The Bear et The Last of Us ont chacun quatre nominations.

La SAG-AFTRA remettra également un prix pour l'ensemble de sa carrière à Barbra Streisand, actrice, productrice, réalisatrice, chanteuse et écrivain. (Reportage de Lisa Richwine ; Rédaction de Mary Milliken et Bill Berkrot)