Wall Street ouvre en baisse, Netflix chute

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York poursuit son repli en début de séance vendredi, plombée par la chute de Netflix et de ses concurrents après des résultats décevants qui s'ajoutent au manque général d'appétit pour le risque.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 14,7 points, soit 0,04%, à 34.700,69, le Standard & Poor's 500 recule de 0,3% à 4.469,2 et le Nasdaq Composite cède 0,34% à 14.106,42.

Si le Dow Jones finit la journée à ce niveau, il affichera six séances consécutives de baisse et un repli de 3,4% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq s'acheminent quant à eux vers la pire performance hebdomadaire depuis octobre 2020.

Le Nasdaq, qui évolue désormais plus de 12% en dessous de son record de clôture du 19 novembre, a été le plus affecté par l'impact de la remontée des rendements obligataires.

Mais le sentiment de marché est globalement défavorable à la prise de risque vendredi aux Etats-Unis comme en Europe à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont le calendrier de relèvement des taux d'intérêt reste incertain pour beaucoup d'investisseurs.

Dans l'actualité des résultats, Netflix chute de 21,1% après un gain de nouveaux abonnés inférieur aux attentes sur les trois derniers mois de 2021 et une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours sous le consensus de marché. Dans son sillage, Walt Disney abandonne 5,34% et ViacomCBS 3,34%.

Le numéro un mondial du secteur parapétrolier, Schlumberger cède 0,7%, le reflux général des valeurs du secteur avec celui du prix du baril l'emportant sur des trimestriels en nette hausse.

En hausse, le fabricant de vélos et tapis de course d'appartement Peloton, qui avait chuté de plus de 23% jeudi après des informations de presse sur la suspension de sa production face au ralentissement de la demande, reprend 7,84%.

(Rédigé par Marc Angrand)