NETGEM : Résultats annuels 2020 - Perspectives 2021 Pivot réussi

Communiqué de presse

Résultats annuels 2020 - Perspectives 2021

Pivot réussi

✓ En 2020, le Groupe a démontré que le pivot entamé depuis plusieurs années vers le métier de fournisseur d'accès à la vidéo en streaming (OTT) porte ses fruits.

✓ 90% du Revenu Net est désormais récurrent et la croissance de la Marge Brute couplée aux synergies liées à l'intégration de Vitis permet d'afficher un EBITDA positif dès le second semestre 2020.

Le groupe vise en 2021 une poursuite de sa croissance avec une amélioration de ses agrégats financiers clés.

Paris, le 19 mars 2021

Le Conseil d'Administration de Netgem du 18 mars 2021 a arrêté les comptes 2020.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Geń eŕ al de Netgem, "L'année 2020 a été exceptionnelle de par à la fois la crise sanitaire et les réponses que nous avons dû y apporter. La transformation profonde du groupe en opérateur OTT pour la maison connectée a démontré sa pertinence. Avec une situation financière solide, le groupe est armé pour poursuivre sa croissance en 2021.

Dans les conditions si particulières de cette année écoulée, je tiens à remercier tout particulièrement nos équipes et nos partenaires opérateurs qui ont été formidables dans leur mobilisation et ont permis aux utilisateurs de nos services de tirer le meilleur parti des possibilités du Très Haut Débit lorsqu'ils en avaient le plus besoin."

Résultats 2020

Données IFRS en millions d'euros 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 30.3 25.3 5.0 Revenu net (*) 26.8 13.5 13.3 Marge brute 15.9 13.2 2.6 Opex -15.0 -12.5 -2.5 Ebitda 0.9 0.7 0.2 Résultat opérationnel courant -6.0 -0.1 -5.9 Résultat opérationnel 4.2 0.7 3.5

(*) défini comme le chiffre d'affaires diminué du coût du matériel vendu.

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, Netgem réalise un chiffre d'affaires consolidé de € 30,3 millions, en hausse de 20% par rapport à l'exercice 2019.

Le Revenu net connaît une croissance de 99% par rapport à 2019, et plus de 90% de ce revenu est constitué de services récurrents.

La croissance de la marge brute et le plan de réduction des coûts rendus possible par le plan ONE NETGEM d'intégration de Vitis et de recentrage autour des métiers d'opérateur OTT a permis un retour à un EBITDA positif dès le second semestre pour un total de €0,9 million sur l'ensemble de l'année.

Le résultat opérationnel courant de €-6,0 millions intègre la contribution des activités Vitis consolidées dont €-2,0 million d'amortissements sur les actifs identifiés dans le cadre de l'affectation de l'écart d'acquisition de Vitis.

Le résultat opérationnel de €4,2 millions inclut €10 millions au titre de l'impact IFRS de la première consolidation en intégration globale de Vitis.

La contribution de l'intégration globale de Vitis sur les comptes présentés plus haut est ainsi de €16,6 millions sur le Chiffre d'affaires, €16,0 millions sur le Revenu net et €-6,6 millions sur le résultat opérationnel courant.

Données IFRS en millions d'euros 2020 2019 Variation Résultat opérationnel 4.2 0.7 3.5 Résultat financier -0.1 -0.5 0.4 Mise en équivalence (Vitis) - -3.1 3.1 Impôts - -4.0 4.0 Résultat net d'ensemble 4.1 -7.0 11.1 Résultat net (part du Groupe) 7.2 -7.0 14.2 Résultat net intérêts minoritaires -3.1 - -3.1 Résultat net global (part du Groupe) 7.0 -6.9 14.0

Après prise en compte d'une charge financière de €-0,1 million, le Groupe enregistre un gain net de €7,2 millions en 2020 (part du groupe).

Données IFRS en millions d'euros 2020 2019 Cash flow lié à l'activité (A) (*) 3.8 1.3 Dont : CAF avant versement de l'impôt 1.0 1.5 Impôt versé - -0.1 Diminution (augmentation) du BFR 2.8 -0.1 Cash flow lié aux investissements (B) -6.0 -2.0 Cash flow opérationnel (A+B) (*) -2.3 -0.7 Cash flow lié aux financements (C) (*) 4.0 -1.6

Dont :

Dividendes - -1.7 Augmentation de capital 0.3 - Achat net d'actions propres - 0.1 Emissions d'emprunts et de dettes financières 3.7 0.0 Activités abandonnées & variation devises (D) - -0.2 Variation nette de trésorerie (A+B+C+D) 1.7 -2.5 (*) Hors retraitement IFRS 16

La trésorerie de Netgem à la fin de l'année 2020 s'élève à € 10,2 millions, soit une augmentation de € 1,7 millions par rapport à la fin de l'année 2019.

L'activité du Groupe a généré un montant de trésorerie après impôts de €3,8 millions en 2020, contre €1,3 millions en 2019.

Lesfluxd'investissementsincluentlescoûtsd'acquisition

(équipements,raccordements, contenus…) liés à la croissance du parc d'abonnés directs ou indirects aux services opérés par le Groupe. Les dépenses marketing liées à la conquête de la partie Grand Public de l'activité ne sont pas immobilisées mais passées directement en charge. La croissance de ces montants est directement liée à la croissance de l'activité.

Les flux de trésorerie liés aux financements comprennent €2,4 millions d'obligations remboursables en actions émises par Vitis en 2020 au profit de la Caisse des Dépôts et un prêt de €1,6 million contracté en anticipation de futurs remboursements au titre du crédit d'impôt recherche.

Données IFRS en millions d'euros 31/12/20 31/12/19 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du Groupe 24.3 15.5 Passifs financiers courants et non courants 7.5 0.8 Analyse de la trésorerie nette A. Liquidités 10.2 8.5 B. Passifs financiers courants 6.1 0.5 C. Trésorerie nette courante (A) - (B) 4.1 7.9 D. Passifs financiers non courants 1.4 0.2 E. Trésorerie nette (C)-(D) avant impact IFRS 16 2.7 7.7 F.Impact norme IFRS 16 0.8 0.7 G. Trésorerie nette (E)-(F) 1.8 7.0

La dette courante IFRS inclut €2,4 millions au titre de l'obligation remboursable en actions émise par Vitis au profit de la Caisse des Dépôts, et qui sera remboursée en actions Vitis en avril 2021. Retraitée de ce montant, la trésorerie nette s'élève à €4,2 millions.

Dividende

Afin de disposer du maximum de flexibilité pour financer sa croissance en 2021, le 3

Conseil, sur recommandation du Directeur Général, proposera à l'Assemblée de prolonger la suspension du dividende décidée l'an dernier.

Perspectives

Le marché de la télévision est profondément bouleversé par l'accroissement spectaculaire de la place du streaming (OTT) dans la consommation vidéo au détriment des chaînes linéaires, et par la place croissante des nouveaux écrans dans cette évolution de la consommation.

Au moment où les consommateurs européens basculent massivement vers la fibre, de plus en plus questionnent le bien fondé des packages 3P intégrant des centaines de chaînes linéaires proposés par les opérateurs télécoms.

Dans ce contexte, la plupart des opérateurs, afin d'amortir plus rapidement les investissements massifs que réclament leur présence sur les réseaux fibres, proposent dorénavant à prix agressifs des offres dites 1P ou 2P d'accès fibre et téléphonie sans TV, laissant la place à des services autonomes pour accéder à la télévision en streaming (phénomène du "cord-cutting" observé aux Etats-Unis depuis plusieurs années).

Le Groupe Netgem, après avoir inventé la "Box" dans les années 2000, entend devenir un opérateur européen de référence dans l'accès multi-écrans à la vidéo et à la télévision en streaming, proposant ses services directement au client final et/ou en partenariat avec des opérateurs de télécommunications grâce à son service NetgemTV.

Au client final, NetgemTV apporte une interface simplifiée, personnalisée et innovante, intégrant l'ensemble de l'offre de TV et vidéos en streaming, accessible sur n'importe quel écran - dont les téléviseurs - dans et hors du foyer, à travers une application unique, pour un abonnement familial à un prix très attractif. NetgemTV peut être enrichi d'une option SuperStream permettant d'améliorer la qualité du Wifi grâce à la technologie mesh (maillage) dans toutes les pièces du foyer.

Dans ses partenariats avec les opérateurs, le Groupe Netgem peut déployer une approche variée, depuis la simple gestion pour compte des actifs technologiques nécessaires à ce service (mode SaaS - Software as a Service) jusqu'à la fourniture d'un service clé en mains (mode CaaS - Content as a Service) - contenus inclus - à l'une des marques du Groupe. L'opérateur partenaire dispose toujours de la possibilité de se différencier en personnalisant l'offre de contenus en fonction de son marché.

Sur 2021, le Groupe entend conforter sa croissance et améliorer ses indicateurs financiers clés (Revenu Net, Marge Brute, Ebitda) de semestre en semestre en s'appuyant sur les perspectives favorables de ses 3 marchés principaux:

En France, le modèle de distribution du Groupe s'appuie sur la distribution direct-to-consumer de NetgemTV en bundle avec la revente d'un accès fibre sur zone locale sous la marque VIDEOFUTUR et sur une distribution indirecte via des partenaires opérateurs Télécoms. L'offre NetgemTV en français est particulièrement riche, et diverses options pour en élargir la distribution sont étudiées.

Le marché anglais connaît une très forte dynamique sur son marché fibre, extrêmement fragmenté avec une centaine d'opérateurs. Ce contexte est très favorable au modèle de distribution indirecte privilégié sur ce territoire. 14 partenaires ont déjà été signés, dont 6 depuis le second semestre 2020. La croissance 2021 sera tirée par la montée en charge des opérateurs signés, la signature attendue de nouveaux et l'arrivée de nouveaux partenaires contenus pour enrichir l'offre.

En Finlande, le Groupe bénéficie de la croissance de Elisa, premier opérateur sur le territoire et partenaire historique du Groupe depuis plus de 15 ans. Le produit Elisa Viidhe construit sur les technologies du Groupe Netgem connaît un fort succès et fait l'objet d'une commercialisation en bundle avec les offres fibre du Groupe Elisa, mais aussi indépendamment afin de bénéficier de la tendance au cord-cutting envers les autres opérateurs finlandais.

Le Groupe suit avec attention la tension mondiale sur l'approvisionnement de chipsets et les conséquences potentielles sur ses capacités à accompagner la croissance de son activité.

Netgem adopte le code de gouvernement d'entreprise Middlenext

Netgem, qui se référait jusqu'à présent au Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF, a décidé, aux termes de la réunion du Conseil d'administration du 18 mars 2021, de se référer désormais au Code de gouvernement d'entreprise Middlenext. Celui-ci apparaît en effet mieux adapté à la société au regard notamment de sa taille et de la structure de son capital.

Ce code, dans sa dernière version publiée en septembre 2016, est disponible sur le site Middlenext (www.middlenext.com).

Calendrier de communication financière

● Chiffre d'affaires et revenue net T1 2021

21 avril 2021, avant bourse 5

● Assemblée générale annuelle 26 mai 2021 ● Résultats S1 2021 30 juillet 2021, avant bourse ● Chiffre d'affaires et revenu net T3 2021 20 octobre 2021, avant bourse

Les comptes annuels 2020 sont en cours d'audit par les Commissaires aux comptes.

