NETGEM accompagne le secteur audiovisuel dans sa transformation digitale et s'affirme comme un partenaire incontournable des opérateurs télécoms et des groupes médias pour développer de nouvelles solutions de divertissement immersives. NETGEM est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv, distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe et mobile en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 677 000 foyers abonnés. La plateforme netgem.tv est conçue pour permettre la gestion de bout-en-bout de tous les contenus des clients : la Live TV au Replay, la VOD, la SVOD, l'AVOD, les chaînes FAST et le Cloud Gaming.

Secteur Logiciels