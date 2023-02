Netgem : cession de la fibre en France, le titre monte

Netgem s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la veille la signature d'un accord en vue de la cession de son activité de fibre en France



Peu avant 12h00, le titre du spécialiste des services de divertissement digital grimpait de plus de 3%, ce qui portait à plus de 40% ses gains depuis le début de l'année.



Dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur son activité de streaming TV à destination des opérateurs télécoms, Netgem a cédé son activité d'opérateur de fibre grand public en France à Nordnet, une filiale d'Orange.



Netgem continuera de fournir son service de télévision netgem.tv à Nordnet pour tous les abonnés cédés.



Dans son communiqué, le groupe de divertissement numérique précise que le chiffre d'affaires et la marge brute de l'activité cédée se sont élevés à respectivement à 4,7 millions et 1,4 million d'euros en 2022.



Cette cession, censée se finaliser au cours du premier semestre 2023, aura un impact positif sur la trésorerie de l'ordre de trois millions d'euros.



La société précise que l'utilisation de cette somme fera l'objet d'une prochaine communication.



Netgem avait annoncé la semaine dernière un chiffre d'affaires de 36,3 millions d'euros pour l'exercice 2022, assorti d'une marge brute de 20,1 millions, en hausse de respectivement 28% et 14% d'une année sur l'autre.



Avec l'évolution rapide du marché vers des set-top box standardisées sur base androidTV, le groupe compte se désengager totalement de la vente d'équipements d'accès, et des besoins en fonds de roulement associés.



Dans ce contexte favorable, l'entreprise prévoit de céder ses activités autres que le streaming TV.



