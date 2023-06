Netgem : deux rachats dans les services pour l'audiovisuel

Aujourd'hui à 11:48 Partager

Netgem a annoncé lundi qu'il allait se renforcer dans les services aux acteurs de l'audiovisuel avec l'acquisition de deux sociétés qu'il entend financer par le biais d'une augmentation de capital réservée.



Le rachat des sociétés Eclair Préservation (EP) et Eclair Digital Services (EDS) est destiné à lui permettre d'enrichir son offre à destination de la production audiovisuelle, en particulier cinématographique.



Les deux entreprise revendiquent, à elles deux, un portefeuille de plus de 500 clients en France, producteurs et diffuseurs, pour lesquels elles assurent la préservation et la digitalisation des oeuvres, avec plus des deux tiers du patrimoine cinématographique français.



Parallèlement à ces acquisitions, Netgem a annoncé qu'il allait racheter les intérêts minoritaires de la Caisse des Dépôts et d'Oceinde au sein de sa filiale française Vitis.



L'investissement total de ces opérations s'élève à 7,4 millions d'euros, un montant qui sera financé à hauteur de cinq millions d'euros par une augmentation de capital réservée souscrite par la CDC.



Cette opération sera réalisée au prix de 1,20 euro par action, soit une prime d'émission de 12,7% par rapport au cours de Bourse de jeudi soir.



Netgem souligne toutefois que le changement de périmètre résultant de ces opérations devrait augmenter son résultat 2024 par action du groupe (EPS) de plus de 10% après synergies.



Suite à ces annonces, l'action Netgem cédait pas loin de 1% lundi à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.