NETGEM est un fournisseur indépendant de services grand public pour l'ultra haut-débit. Les clients gérés par le groupe se situent en Europe, principalement en France, au Royaume Uni et en Finlande. Ces parcs sont gérés pour compte propre (en France) et pour comptes d'autres opérateurs. En France, le groupe opère sur des territoires ruraux en accompagnement d'investissements d'infrastructures soutenus par les pouvoirs publics pour réduire la fracture digitale et améliorer l'aménagement des territoires. NETGEM se différencie par sa maîtrise technologique bout-en-bout d'une offre digitale de streaming TV, vidéo et musique. Le groupe dispose d'une expérience unifiée et unique sur TV, mobile et en contrôle vocal, incluant les plus grandes marques de contenus locaux et globaux.

Secteur Logiciels