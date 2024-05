NetMedia Group est un groupe de média et de communication B2B basé en France et dispose de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni,Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe - Digital Business News - Editialis - U-Progress…),par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise Conseil via 3 agences à forte notoriété, un réseau Média puissant via 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et une forte expertise en Activation d'audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 23 M€ sur 2023. NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris

REUTERS : ALNMG.PA - BLOOMBERG : ALNMG:FP

https://www.netmedia.group/

Libellé : NetMedia Group

Code ISIN : FR0000072993

Mnémonique : ALNMG

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 305 348 672 actions

