Fort de 15 années d'expertise, NetMedia Group (ex Makheia Group) s'est hissé parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication. Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, NetMedia Group imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo. Le groupe est organisé autour de trois pôles - Digital, Content et Marketing - portés par trois agences : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett. Avec 150 collaborateurs, implanté à Paris et à Lyon, NetMedia Group compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.

Secteur Publicité et marketing