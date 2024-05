NetMedia Group figure parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication, du marketing et des médias BtoB en France. Le groupe s'articule autour de trois pôles d'expertises synergiques : - Conseil : composé de 3 agences accompagnant les entreprises dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie marketing et communication ; - Média : organisé autour de 15 marques BtoB propriétaires présentes sur plusieurs canaux (digital, social, événement et presse) ; - Activation Marketing : structurée autour de 3 agences (Brand content et marketing à la performance), permettant aux annonceurs d'engager leurs cibles dans une démarche ROIste. Coté sur Euronext Growth Paris, NetMedia Group compte 250 collaborateurs et dispose de 3 filiales à l'international (Royaume Uni, Allemagne et Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays.

Secteur Publicité et marketing