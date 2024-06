Communiqué de presse

Paris, le 4 juin 2024

Invitation - Visioconférence dédiée aux

actionnaires et investisseurs lundi 10 juin 2024 à 18h

Dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, NetMedia Group (ALNMG) invite ses actionnaires et les investisseurs particuliers à participer à une visioconférence :

Lundi 10 juin 2024 à 18h

Les actionnaires et investisseurs particuliers sont invités à

s'inscrire à l'évènement via ce lien

Animée par Pascal Chevalier, Président, Hervé Lenglart, Directeur général, et Jérémy Marcaini, Directeur administratif et financier, cette visioconférence sera l'occasion d'assister à un commentaire sur les récents faits marquants du groupe et de s'informer sur les modalités de l'opération dont la période de souscription est en cours jusqu'au 21 juin prochain. Un temps sera également alloué aux questions des actionnaires et investisseurs.

Communiqué relatif à l'augmentation de capital

Les informations financières de NetMedia Group sont accessibles sur son site https://www.netmedia.group/

A PROPOS DE NETMEDIA GROUP

NetMedia Group est un groupe de média et de communication B2B basé en France et dispose de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe - Digital Business News - Editialis - U-Progress…), par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise Conseil via 3 agences à forte notoriété, un réseau Média puissant via 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et une forte expertise en Activation d'audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 23 M€ sur 2023. NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris