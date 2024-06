NetMedia Group est un groupe de média et de communication B2B basé en France et dispose de 3 filiales à l'international (Royaume- Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe - Digital Business News - Editialis - U-Progress…), par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise Conseil via 3 agences à forte notoriété, un réseau Média puissant via 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et une forte expertise en Activation d'audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 23 M€ sur 2023. NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.

Disclaimer

Netmedia Group published this content on 26 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 June 2024 09:12:34 UTC.