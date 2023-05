•• Communiqué de presse ••

Paris, le 22 Mai 2023

NEW BUSINESS

Trois nouveaux contrats digitaux : Tensira, Bluelink et Mood Walk

Big Youth, l'agence digitale et e-commerce de Makheia (NetMedia Group), annonce le gain et la sortie de trois nouveaux sites web pour le compte de Tensira, Bluelink et Mood Walk.

Tensira, créateur et fabricant de linge de maison et accessoires haut-de-gamme en provenance d'Afrique de l'Ouest, a choisi Big Youth pour la création de sa plateforme ecommerce https://tensira.com/. Conçu sur Shopify, le site offre une expérience de navigation intuitive et une présentation esthétique des produits de la marque.

Bluelink, acteur majeur de la relation client, souhaitait un site web reflétant la qualité de ses offres et de son expertise haut de gamme, permettant de booster la génération de leads et de travailler le recrutement. Le nouveau site web - https://www.bluelinkservices.com/- est une plateforme sophistiquée et optimisée de conversion pour les clients et prospects de l'entreprise, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Mood Walk, plateforme Shopify de baskets vegan et éco-responsables pour femme https://mood-walk.com/est un site e-commerce identitaire qui nous plonge dans l'univers pop de ces sneakers aux messages feel good et engagés pour la planète et les femmes.

À PROPOS DE NETMEDIA GROUP : SENS • RÉSONANCE • PERFORMANCE

Groupe Média et Communication / Marketing, coté sur Euronext Growth, NetMedia figure dans le Top 5 des groupes de communication indépendants en France.

Son modèle, inédit, allie la puissance des médias, la pertinence des stratégies de communication multi-canal et l'activation des audiences.

Il réunit une équipe de 250 collaborateurs répartis sur 3 pôles :

La Communication (Makheia) : avec ses quatre agences, Big Youth (digital, e-commerce), Sequoia (corporate, content), Mademoiselle Scarlett (communication marketing), We Factory (content marketing BtoB).

: avec ses quatre agences, Big Youth (digital, e-commerce), Sequoia (corporate, content), Mademoiselle Scarlett (communication marketing), We Factory (content marketing BtoB). Les Médias : avec les audiences de 15 plateformes média propriétaires BtoB, print - digital - évènements, dédiées aux communautés de cadres et dirigeants d'entreprise (ZDNet.com, emarketing.fr, dafmag.fr, actionco.fr, Ekopo, Maison & Travaux pro…) et près de 80 plateformes média BtoC à travers son réseau partenaire (Reworld Media).

: avec les audiences de 15 plateformes média propriétaires BtoB, print - digital - évènements, dédiées aux communautés de cadres et dirigeants d'entreprise (ZDNet.com, emarketing.fr, dafmag.fr, actionco.fr, Ekopo, Maison & Travaux pro…) et près de 80 plateformes média BtoC à travers son réseau partenaire (Reworld Media). L'Activation Marketing : Data, analyses et sourcing, génération de lead, détection de projets, organisation de rendez-vous d'affaires et délégation commerciale.

Le Groupe est présent à l'international dans 35 pays au travers de 4 filiales.

Contact Presse : Cécile Mandel Fuchs - Tél : 01 53 32 10 06 / 06 80 10 79 54 - com@makheia.com

98 rue du Château • 92100 Boulogne | Tél : +33 (0)1 46 99 93 93 | www.netmedia.group

SA au capital de 30 534 867,20€ | TVA intracommunautaire FR 26 399 364 751 | RCS PARIS B 399 364 751 | APE 7010Z