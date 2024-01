NetraMark Holdings Inc, anciennement Nurosene Health Inc, est une société de technologie de la santé basée au Canada. Elle se concentre sur le développement de solutions d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage machine (ML) développées par NetraMark. Elle propose deux solutions distinctes : une gamme de nutraceutiques qui ciblent la récupération, le stress et les niveaux d'énergie, ainsi qu'une application mobile qui aide les utilisateurs à développer des habitudes propices à la santé cérébrale grâce à son contenu qui comprend une variété d'activités conçues pour améliorer les fonctions mentales et qui leur permet de suivre leurs progrès en temps utile. L'écosystème comporte trois volets principaux : ses produits, les soins de santé prédictifs, les thérapies alternatives et la recherche. L'entreprise a développé une application mobile qui permet à ses utilisateurs d'accéder à des activités pratiques et génératrices d'habitudes. Elle s'efforce de tirer parti de la ML et de l'IA pour recueillir des tendances et des modèles afin de mieux prédire les résultats pour les utilisateurs de son application.

Secteur Logiciels