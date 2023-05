Macfarlane achète A&G Holdings pour 3,6 millions de livres sterling

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

NetScientific PLC - société d'investissement dans les sciences de la vie et les technologies de développement durable - annonce que la société Glycotest Inc, qui fait partie de son portefeuille, a lancé un programme de collecte de fonds auprès de tiers pour lever jusqu'à 1 million de dollars, dont 0,25 million a déjà été reçu. NetScientific détient une participation de 62% dans Glycotest. Glycotest est sur le point de terminer son essai clinique HCC Panel avec 20 sites médicaux de premier plan aux États-Unis et en Israël.

Destiny Pharma PLC - Société de biotechnologie en phase clinique basée à Brighton, Angleterre - Annonce des résultats "très encourageants" de sa collaboration avec SporeGen Ltd, une société de biotechnologie britannique qui travaille exclusivement sur le Bacillus et ses applications. La collaboration a été en partie financée par le ministère britannique de la recherche et de l'innovation afin de co-développer le produit SPOR-COV de SporeGen en tant que traitement préventif du Covid-19, de la grippe et potentiellement d'autres infections virales respiratoires similaires. Les résultats de l'étude confirment l'hypothèse initiale selon laquelle le spray nasal SPOR-COV peut rapidement stimuler une réponse immunitaire qui prépare le système immunitaire humain contre la grippe et les menaces virales de type coronavirus telles que le Covid-19. En outre, cette étude étend la collaboration existante avec HURO, un fabricant de formulations de produits bactériens basé au Vietnam et faisant partie du groupe PAN.

Macfarlane Group PLC - Fournisseur de matériaux d'emballage de protection basé à Glasgow - Annonce l'acquisition de A&G Holdings Ltd, propriétaire de Gottlieb Packaging Materials Ltd pour un montant de 3,6 millions de livres sterling. Cette acquisition devrait permettre d'accroître les bénéfices et de faire progresser la stratégie de Macfarlane consistant à développer ses activités dans le domaine de l'emballage de protection en combinant croissance organique et croissance par acquisition. L'opération est financée par les facilités bancaires existantes.

Dunedin Enterprise Investment Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Édimbourg, en Écosse, spécialisé dans le financement par capitaux propres - indique que la valeur nette d'inventaire était de 627,0 pence par action au 31 mars, peu de changement par rapport à 627,1 pence au 31 décembre.

Sky Ltd - Organisme de médias basé à Isleworth, Middlesex, filiale de Comcast Corp - Lance une offre publique d'achat en numéraire pour racheter ses obligations non garanties de premier rang à 3,750 % en circulation, d'un montant de 1,25 milliard de dollars US et arrivant à échéance en 2024. L'offre proposée expirera le 5 mai.

Powerhouse Energy Group PLC - Producteur d'hydrogène à partir de déchets plastiques basé à Bingley, Angleterre - Prend la pleine propriété et le contrôle du projet de transformation des plastiques en hydrogène de Protos sur le site de Protos près de Chester après avoir acheté Protos Plastics to Hydrogen No 1 Ltd à Peel NRE Ltd pour un paiement nominal de 1 GBP. Ajoute que l'acquisition met fin aux discussions précédentes concernant l'acquisition par PHE d'une participation de 50% dans Protos.

