NetScientific affirme que le PDS0101 présente une survie médiane globale de 21 mois

(Alliance News) - NetScientific PLC a déclaré mercredi que sa société de portefeuille PDS Biotechnology Corporation avait fait état d'une survie globale médiane de 21 mois dans son essai clinique de phase 2 de la triple combinaison PDS0101.

La société de commercialisation de propriété intellectuelle dans le domaine de la santé, basée à Londres, a déclaré que la triple combinaison thérapeutique à base de PDS0101 a montré une OS médiane de 21 mois chez 29 patients réfractaires aux inhibiteurs de points de contrôle, qui avaient tous échoué à un traitement de chimiothérapie préalable.

Selon la société, la SG médiane historique chez les patients réfractaires aux IPC est de trois à quatre mois.

PDS est une société d'immunothérapie au stade clinique, basée dans le New Jersey, qui développe un pipeline croissant d'immunothérapies ciblées pour le cancer et les maladies infectieuses.

NetScientific a déclaré que 75 % des sujets naïfs de l'IPC sont toujours en vie après un suivi médian de 27 mois, et que la SG médiane n'a pas encore été atteinte. La médiane historique de la SG pour des patients similaires est de 7 à 11 mois.

Frank Bedu-Addo, directeur général de PDS, a déclaré : "Les données élargies continuent de démontrer la durabilité et la tolérabilité de la trithérapie à base de PDS0101 dans les cancers HPV-positifs avancés, une population extrêmement difficile de patients réfractaires et précédemment non traitables."

PDS0101 est à l'étude chez des patients naïfs et réfractaires aux IPC atteints de cancers avancés HPV-positifs de l'anus, du col de l'utérus, de la tête et du cou, du vagin et de la vulve.

Les actions de NetScientific étaient en hausse de 4,7 %, à 67,30 pence par action, mercredi en fin d'après-midi à Londres.

