NetScientific plc est un groupe d'investissement en capital-risque basé au Royaume-Uni, spécialisé dans les technologies de pointe et les sciences de la vie, qui dispose d'un portefeuille international d'entreprises innovantes. La société identifie, investit et développe des entreprises à forte croissance au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle utilise une approche d'investissement peu capitalistique, en se servant de son bilan et en syndiquant les investissements par l'intermédiaire de sa filiale de capital-risque détenue à 100 %, EMV Capital Limited. La société obtient une combinaison de participations directes et de participations en carried interest dans son portefeuille d'entreprises, créant ainsi une structure capable de soutenir un portefeuille important. Son portefeuille est constitué d'une combinaison d'investissements directs et de capital sous conseil (CUA). La société possède environ 24 entreprises en portefeuille, axées sur les sciences de la vie, la technologie et le développement durable. Les filiales de la société comprennent notamment EMV Capital Limited, Glycotest, Inc. et ProAxsis Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds