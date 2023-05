NetScientific "enthousiaste quant aux perspectives d'avenir" alors que la perte annuelle se creuse

(Alliance News) - NetScientific PLC a déclaré mercredi que sa perte annuelle s'était accrue l'année dernière en raison d'une baisse des revenus, mais s'est engagé à faire progresser son "modèle d'entreprise durable" et s'est dit optimiste quant aux opportunités futures.

NetScientific est une société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur les sciences de la vie, le développement durable et les entreprises technologiques. Elle a déclaré que sa perte avant impôts s'était creusée pour atteindre 3,7 millions de livres sterling en 2022, contre 2,9 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires annuel de la société a diminué de 9,3 %, passant de 1,1 million de livres sterling à 1,0 million de livres sterling. Les recettes de sa filiale de financement d'entreprises et de capital-risque EMV Capital Ltd ont augmenté de 15 % pour atteindre 1,2 million de livres sterling.

Dans le même temps, les frais généraux et administratifs ont augmenté de 45 % pour atteindre 3,7 millions de livres sterling. Les frais de recherche et de développement ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 1,4 million de livres sterling, et le coût des ventes a augmenté de 88 % pour atteindre 222 000 livres sterling.

NetScientific a déclaré que son solde de trésorerie et d'équivalents avait diminué de 69 % pour atteindre 852 000 GBP au 31 décembre, contre 2,7 millions de GBP en temps utile l'année précédente. La société a également indiqué qu'elle détenait environ 9,3 millions de livres sterling de titres cotés facilement réalisables au 26 mai.

En ce qui concerne l'avenir, NetScientific a déclaré qu'elle disposait d'un "modèle d'investissement solide avec une grande marge de manœuvre pour la croissance et le développement" et d'un potentiel de rendement substantiel. Elle a l'intention d'augmenter sa valeur d'actif net grâce à une "gestion proactive du portefeuille" et de "faire progresser son modèle d'entreprise durable" par diverses tactiques, notamment en augmentant les frais générés par EMV et en procédant à des désinvestissements sélectifs.

"Nous sommes ravis de la solide performance de la société au cours de l'année 2022, qui témoigne d'une première validation de notre modèle, malgré la forte volatilité du marché", a déclaré Ilian Iliev, président-directeur général de la société. "Notre équipe s'engage à mettre en œuvre la stratégie de croissance convenue, à développer les entreprises du portefeuille et à exploiter les opportunités afin de débloquer et de réaliser les rendements requis pour les actionnaires.

"Nous disposons d'un modèle d'investissement puissant avec un potentiel de retour sur investissement significatif dans le domaine des technologies de pointe, et en ligne avec l'évolution de l'industrie du capital-risque. Nous sommes enthousiastes quant aux perspectives d'avenir de l'entreprise".

Les actions de NetScientific étaient en baisse de 1,8 % à 69,25 pence à Londres mercredi.

