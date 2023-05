NetScientific note des données "prometteuses" de la part de sa filiale PDS Biotechnology

(Alliance News) - NetScientific PLC a noté vendredi que sa filiale PDS Biotechnology Corp a annoncé des données intermédiaires "prometteuses" concernant l'immunothérapie d'une forme de cancer.

NetScientific est une société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur les sciences de la vie, le développement durable et les entreprises technologiques. Elle a déclaré que les données concernaient l'essai clinique de phase 2 VERSATILE-002 qui étudie l'immunothérapie expérimentale PDS0101 de PDS en combinaison avec la thérapie anti-PD-1 Keytruda de Merck & Co Inc. chez les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou récurrent ou métastatique positif au virus du papillome humain 16.

Les données intermédiaires ont montré un taux de survie globale estimé à 12 mois de 87%. L'étude a porté sur 48 patients qui ont reçu au moins un cycle du bras combiné. 56% ont reçu quatre doses et 23% ont reçu cinq doses.

Lauren Wood, médecin en chef de PDS Biotech et co-auteur de l'étude, a déclaré : "Les données intermédiaires ont montré un taux de survie à 12 mois estimé à 87% et une survie sans progression de 10,4 mois, ce qui est très encourageant compte tenu du mauvais pronostic auquel ces patients sont confrontés. En outre, nous restons encouragés par le profil de sécurité de PDS0101 en association avec KEYTRUDA, avec seulement 8% des patients ayant subi un événement indésirable de grade 3 lié au traitement, sans événements plus graves de grade 4 ou 5."

Les actions de NetScientific ont clôturé en hausse de 0,7 % à 69,50 pence chacune à Londres vendredi.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

