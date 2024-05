(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

NetScientific PLC - investisseur spécialisé dans les sciences de la vie - investit dans Wanda Connected Health Systems Ltd, plateforme de surveillance à distance des patients et de soins virtuels opérant au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Il acquiert une participation de 30 %. En 2019, NetScientific a vendu sa participation de 90 % dans les activités américaines de Wanda à Disruptive Growth Investments Ltd, ou Deeptech, car elle n'était "plus en mesure de fournir un soutien financier à Wanda US". Deeptech était gérée par EMV Capital, qui fait désormais partie de NetScientific. La société ajoute : "Les administrateurs de NetScientific "Les administrateurs de NetScientific estiment que l'activité de Wanda est désormais matériellement dépourvue de risques, ayant réalisé d'importants progrès commerciaux et opérationnels, étayant des perspectives de croissance significatives, ce qui la place dans une position plus forte qu'en 2019. Le conseil d'administration se réjouit donc que le groupe soit en mesure de reprendre une participation stratégique dans Wanda, ce qui lui permettra d'être présent sur le marché en forte croissance de la télésurveillance des patients. L'investissement est conforme à la stratégie de la société qui consiste à renforcer les participations dans des sociétés sélectionnées du portefeuille ayant un potentiel de rendement élevé."

Inspirit Energy Holdings PLC - société londonienne spécialisée dans les technologies de récupération de la chaleur perdue et les solutions d'ingénierie pour la décarbonisation - a obtenu une commande pour développer et vendre un moteur de récupération de la chaleur perdue à Eqtec PLC. Le contrat porte sur la fourniture d'une unité initiale pour 150 000 GBP, mais comprend également une option pour 10 unités supplémentaires à 150 000 GBP chacune à partir de 3 ans à compter de la date de l'accord. John Gunn, président du conseil d'administration, déclare : "Nous sommes ravis de cette approbation de notre technologie, qui prouve que le système Inspirit WHR convient aux moteurs marins, automobiles et de l'industrie légère, où il peut être installé ultérieurement".

Graft Polymer (UK) PLC - Développeur et producteur londonien de systèmes de modification des polymères et d'administration de médicaments - Dépose une demande de brevet américain pour l'utilisation de la plate-forme de systèmes d'administration de médicaments auto-nanoémulsifiants, pour l'administration de médicaments destinés à traiter les troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives. "Le dépôt de ce brevet marque un nouveau progrès dans l'orientation stratégique de la société vers l'industrie de la santé, suite à la cession de son unité de fabrication de plastique industriel, Graft Polymer DOO", ajoute le communiqué.

Shield Therapeutics PLC - Société pharmaceutique commerciale spécialisée dans le traitement de l'anémie ferriprive Accrufer - Son partenaire Korea Pharma Co Ltd a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès du ministère sud-coréen de l'alimentation et de la sécurité des médicaments, dans le but de faire approuver Accrufer pour le traitement des patients souffrant d'anémie ferriprive. "Si l'examen est concluant, l'approbation d'Accrufer en Corée est prévue pour 2025", indique Shield Therapeutics.

SIMEC Atlantis Energy Ltd - Entreprise énergétique spécialisée dans l'énergie marémotrice - Reçoit le prochain paiement d'étape de 2 millions de livres sterling pour le projet de systèmes de stockage d'énergie par batterie, dans le cadre de son accord avec EL Uskmouth Ltd, une filiale de FPC Electric Land. Le paiement a été reçu après l'achèvement des travaux de terrassement sur le site. Les étapes restantes sont l'achèvement des travaux de génie civil, après quoi SAE recevra 1,5 million de GBP, et un paiement final de 1,4 million de GBP à la livraison de 10 % des batteries.

Marula Mining PLC - Entreprise minière axée sur l'Afrique - Réception des résultats d'analyse de la mine de manganèse Larisoro dans le comté de Samburu, au Kenya. Les échantillons ont montré une teneur moyenne de 35,73% de manganèse. "Les résultats d'analyse sont conformes aux résultats historiques de la mine Larisoro et soutiennent les plans de la société visant à produire un produit commercialisable à 37,00 % de manganèse à partir de ses installations de traitement de concassage et de criblage sur le site", déclare Marula.

Bluebird Merchant Ventures Ltd - société de développement aurifère principalement axée sur la Corée du Sud - déclare que les travaux d'étude d'impact sur l'environnement commencent dans la zone du projet Batangas, ou Lobo, aux Philippines. Une équipe engagée par E-Green Management & Environmental Consultancy Corp. procède à l'échantillonnage et à la surveillance de stations dans la zone de Lobo. En mars, la société a désigné E-Green pour préparer l'étude d'impact sur l'environnement. Le PDG Colin Patterson déclare : "Les programmes de travail sur le terrain à Lobo pour l'achèvement de l'EIE sont en cours. E-Green avance rapidement, car toutes les parties se concentrent sur l'avancement rapide du projet sur la courbe de développement. Ces travaux permettront de soumettre un certificat de conformité environnementale qui, avec la déclaration de faisabilité du projet minier, sont les deux principales autorisations de conformité en suspens pour que le projet passe à la phase de production."

Oracle Power PLC - développeur de projets énergétiques centrés sur l'Australie occidentale et le Pakistan - annonce le début des travaux de forage à circulation inverse sur le projet aurifère Northern Zone en Australie. Les travaux de forage à circulation inverse portent sur six trous, dont quatre sont terminés. Le PDG Naheed Memon déclare : "Les travaux de forage sont maintenant bien avancés avec les programmes de forage à circulation inverse et à air comprimé qui progressent bien en vue de fournir une première estimation des ressources JORC dans les mois à venir.

Galantas Gold Corp - exploitant minier en Irlande du Nord et en Écosse - prévoit de forer une zone cible clé au nord du site minier d'Omagh en Irlande du Nord. Le programme comprend trois trous de forage qui testeront l'extension du filon Kearney à des profondeurs de plus de 200 mètres. Mario Stifano, directeur général, déclare : "Nous sommes impatients de reprendre les forages de surface cette année pour tester l'extension vers le nord du filon principal de Kearney et pour explorer d'autres zones de dilatation... Dans ce programme, nous visons à découvrir le potentiel passionnant d'extension des ressources vers le nord et à développer nos ressources d'or à haute teneur existantes".

