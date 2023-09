NetScientific Plc est une société d'investissement et de commercialisation basée au Royaume-Uni qui possède un portefeuille international d'entreprises spécialisées dans les sciences de la vie, le développement durable et la technologie. La société identifie, investit et développe des entreprises au Royaume-Uni et à l'international. Elle élabore des stratégies d'investissement pour ses filiales et les entreprises de son portefeuille. Son portefeuille est constitué d'une combinaison d'investissements directs et de capital sous conseil. Elle a mis au point une stratégie d'investissement et de réalisation personnalisée pour les entreprises de son portefeuille par le biais de la gestion, de l'incubation, des services de conseil et de l'aide à la collecte de fonds. Elle aide les entreprises avec lesquelles elle travaille à accéder au type de financement, à l'aide à la gestion et aux ressources spécifiques à leur secteur, à leur stade de développement et aux opportunités disponibles. Les filiales de la société comprennent notamment EMV Capital Limited, Glycotest, Inc. et ProAxsis Limited.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés