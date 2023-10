NetScientific PLC - société d'investissement en capital-risque basée à Londres et spécialisée dans les technologies de pointe et les sciences de la vie - annonce que sa société de portefeuille, PDS Biotechnology Corp, a annoncé une mise à jour des données intermédiaires de l'essai clinique de phase 2 Versatile-002 évaluant PDS0101 en association avec Keytruda de Merck & Co Inc. chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou HPV16-positif, non résécable, récidivant ou métastatique.

"Les données intermédiaires actualisées de notre essai clinique VERSATILE-002 valident à nouveau le potentiel de PDS0101 associé à Keytruda pour répondre au besoin urgent de thérapies plus efficaces, bien tolérées et permettant aux patients atteints d'un cancer de la tête et du cou HPV16-positif, récurrent et métastatique, de vivre beaucoup plus longtemps que les approches actuelles. Suite aux commentaires de la FDA, nous sommes impatients d'évaluer ce traitement combiné prometteur dans l'essai clinique de phase 3 Versatile-003, que nous prévoyons de lancer au quatrième trimestre 2023 ", déclare Frank Bedu-Addo, directeur général de PDS Biotech.

Versatile-003 étudiera l'efficacité et la sécurité de PDS0101 associé à Keytruda par rapport à Keytruda en monothérapie chez des patients naïfs d'ICI atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou HPV16-positif récurrent ou métastatique.

Cours actuel de l'action : 60,22 pence

Evolution sur 12 mois : +22%.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.