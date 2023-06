NETSCOUT lance une nouvelle plateforme de « visibilité sans frontières »

La solution Visibility Without Borders® s’appuie sur la technologie d’inspection approfondie des paquets à grande échelle pour réunir tous les avantages de la transformation numérique sur une seule plateforme

NETSCOUT SYSTEMS, INC., (NASDAQ : NTCT), l’un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, de service assurance et d’analyse opérationnelle, annonce Visibility Without Borders® (VWB), une plateforme conçue pour aider les entreprises essentielles à préserver la circulation des biens et des services en assurant un haut niveau de performances, de sécurité et de disponibilité au sein d’un cadre de données commun. En identifiant de manière proactive les domaines de complexité, de fragilité et de risque, la plateforme VWB libère des informations pertinentes à une échelle inégalée dans le but de fournir les renseignements nécessaires pour accroître la visibilité et améliorer l’agilité tout en veillant à la sécurité des données et des applications.

« La plupart des grandes entreprises se sont engagées sur la voie de la transformation numérique dans le but d’augmenter l’efficacité optionnelle, d’exploiter des données permettant de développer de nouveaux services, ainsi que d’offrir des expériences différenciées à leurs clients », explique Bob Laliberte, analyste principal de l’Enterprise Strategy Group. « Toutefois, les nombreuses entreprises qui adoptent une infrastructure distribuée augmentent le niveau de complexité, perdent la maîtrise de la situation et élargissent leur surface de cyberattaque, ouvrant ainsi la voie à des temps d’arrêt et à des violations de données au coût excessif. Le manque de moyens de détection et de remédiation rapides et fiables bride leurs performances, compromet leur sécurité et érode la disponibilité de leurs applications, données, services et systèmes clés. »

Les données intelligentes, c’est-à-dire des métadonnées extraites en temps réel du trafic réseau et des données transmises par paquets, constituent la source de données la plus homogène, toutes infrastructures informatiques confondues. Il s’agit du socle de la technologie ASI brevetée de NETSCOUT qui se trouve au cœur de la plateforme VWB de NETSCOUT. Les plus grandes et les plus complexes des entreprises mondiales s’appuient sur la plateforme VWB de NETSCOUT pour rapprocher et utiliser les quantités massives de données qui transitent sur leurs réseaux afin de répondre aux besoins les plus critiques tels que :

La gestion des performances réseau et application : la solution nGenius Enterprise Performance Management de NETSCOUT surveille, dépanne et maximise les performances des applications et des services critiques. Elle s’intègre aux écosystèmes DevOps, ITOps, AIOps et SecOps par le biais d’interfaces API et d’utilitaires d’exportation et d’importation de données.

La cybersécurité : la technologie de détection et de réponse réseau avancées d'Omnis Network Security utilise des techniques analytiques et des connaissances exploitables fondées sur le machine learning (ML) pour protéger les entreprises essentielles contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et destructrices.

L'AIOps : grâce à sa capacité d'exportation de données avancée, la plateforme de visibilité sans frontières VWB fournit des métadonnées uniques et indispensables aux piles analytiques modernes, contribuant ainsi aux capacités d'analyse prédictive, d'optimisation du réseau, de détection d'anomalies et de gestion automatique des incidents, parmi d'autres fonctions AIOps clés.

La disponibilité : la technologie Arbor DDoS Protection protège les infrastructures numériques et les services critiques contre des attaques par déni de service distribué (DDoS) de plus en plus fréquentes, de plus en plus sophistiquées et de plus en plus dangereuses.

Le Service Assurance : la solution nGenius for Carrier Service Assurance minimise la complexité des réseaux 4G/5G, Edge, mobiles, IoT, cloud et fibre (FTTX) afin de préserver la qualité de service et d'améliorer l'expérience client au niveau des réseaux 4G/5G, Edge, mobiles, IoT, cloud et périphériques.

Cette nouvelle plateforme s’appuie sur une infrastructure de collecte de données réseau partagée qui fournit des solutions à plusieurs équipes, d’un bout à l’autre de l’entreprise, en créant un modèle opérationnel très efficace qui favorise la collaboration.

« Nos clients sont en quête d’une plateforme capable de leur fournir la visibilité dont ils ont besoin pour que leurs investissements consacrés à la transformation numérique continuent d’apporter de la valeur à leur entreprise », confie Michael Szabados, Chief Operating Officer de NETSCOUT. « Nous les aidons à relever les défis de performance, de disponibilité et de sécurité avec une plateforme unique qui peut évoluer à l’infini et sans interruption, des utilisateurs nomades aux collaborateurs sur site en passant par les environnements de colocation et multicloud. Cette puissante plateforme incarne plusieurs décennies d’expérience dans le domaine de l’inspection approfondie des paquets à une échelle illimitée. »

Visitez le site internet de NETSCOUT pour de plus amples informations sur la plateforme Visibility Without Borders ou pour lire le livre blanc Enabling the Unstoppable Enterprise – en anglais.

À propos de NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ : NTCT) protège le monde connecté des cyberattaques et des perturbations qui affectent les performances, et ce, grâce à une détection et une réponse avancées, au niveau du réseau, ainsi qu’à une visibilité absolue sur celui-ci. Grâce à leur système pionnier d’inspection approfondie des paquets à l’échelle, les équipes NETSCOUT travaillent pour les entreprises, les fournisseurs de services et les organismes du secteur public les plus importants au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.netscout.com ou suivez @NETSCOUT sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

