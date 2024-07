Netweb Technologies India Limited est une société basée en Inde, qui fournit des solutions informatiques haut de gamme (HCS) avec des capacités de conception et de fabrication entièrement intégrées. L'offre HCS de la société comprend le calcul haute performance (HPC), le cloud privé (HCI), les systèmes d'intelligence artificielle (AI) et les stations de travail d'entreprise, le stockage haute performance (HPS) et les serveurs de centre de données, ainsi que les logiciels et les services. Ses offres HPC comprennent des clusters HPC, des supercalculateurs avec optimisation des unités de traitement graphique (GPU), des solutions HPC on-cloud et des solutions de multiprocessing symétrique (SMP). Ses produits sont la série Tyrone Camarero DIT400 et la série SDI100. La société offre une gamme complète de produits et de solutions avec des capacités complètes dans la conception, le développement, la mise en œuvre et l'intégration de solutions informatiques. Elle propose des services de migration vers le cloud, des services cloud gérés, OpenStack cloud, HPC On Cloud, Kubernetes géré, l'intelligence artificielle (AI) et l'apprentissage automatique.

Secteur Services et conseils en informatique