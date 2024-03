Netweek SpA, anciennement Dmail Group SpA, est une entreprise italienne active dans le secteur du commerce en ligne et de l'édition. La société structure son activité en deux domaines principaux : Media Commerce et Local Media. Dans le domaine du commerce des médias, elle est impliquée dans les activités de vente multicanal, en Italie et à l'étranger, par le biais de ses plateformes en ligne www.dmail.it, www.dcomfort.it, www.dgarden.it et www.dpets.it. Elle distribue une gamme de produits tels que des outils à main, des équipements ménagers, des articles d'éclairage, des accessoires électroniques, des outils de jardinage et du fourrage pour animaux, entre autres. Dans le domaine des médias locaux, elle est active dans la gestion de Netweek, qui est un réseau de médias locaux en Italie du Nord. En outre, la société est engagée dans l'exploitation d'un site Web de nouvelles locales, Netweek.it. Dmail Group SpA opère par le biais de nombreuses filiales, dont DMedia Group SpA et D-Service Srl, entre autres.

