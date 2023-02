Netweek inaugure une nouvelle télévision généraliste dans le Val d'Aoste

(Alliance News) - Netweek Spa a annoncé vendredi avoir étendu la couverture éditoriale du groupe dans le segment des télévisions locales.

Le mois de janvier dernier a vu le lancement de TVdA en Vallée d'Aoste sur le canal numérique terrestre 15. Un nouveau diffuseur régional généraliste a été créé sous la marque Netweek, avec une multitude d'informations locales, la météo et les webcams, une couverture approfondie des secteurs de l'automobile, du tourisme et de la cuisine, ainsi qu'un large espace dédié au divertissement et à la culture locale", explique la société dans une note.

Dans le même temps, le groupe Netweek a renforcé sa présence en Ligurie en acquérant la marque historique Telegenova, 'qui sera relancée avec une grille renouvelée sur le canal numérique terrestre 14 afin de profiter des synergies éditoriales et commerciales résultant de l'intégration avec les célèbres hebdomadaires 'La Riviera' et 'Il Levante', ainsi que les deux quotidiens en ligne www.primalariviera.it et www.primaillevante'.

Enfin, ces derniers jours, le groupe Netweek, en partenariat avec la société incorporating Media Group Srl, a obtenu du ministère de l'Entreprise et du Made in Italy l'autorisation de diffuser des contenus sur deux chaînes de circuit - LCN 72 et LCN 74 - sur les ondes de 14 régions italiennes afin de rationaliser la proposition commerciale du groupe.

Vendredi, Netweek a clôturé dans le rouge de 1,5 pour cent à 0,04 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

