Netweek, la perte se creuse en 2022 ; les revenus augmentent

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Netweek Spa a approuvé mercredi le projet d'états financiers séparés et consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte de 1,9 million d'euros, qui s'aggrave par rapport à la perte de 1,7 million d'euros enregistrée en 2021.

Les revenus, en revanche, ont augmenté pour atteindre 24,2 millions d'euros, contre 23,3 millions d'euros l'année précédente.

L'Ebitda s'est élevé à 605 000 euros, contre 937 000 euros en 2021. Ce qui a pesé sur cette baisse, explique la société dans une note, ce sont les coûts d'exploitation qui, "malgré une utilisation prudente des stocks et des politiques d'approvisionnement, ont été fortement pénalisés par l'augmentation du prix des matières premières", en particulier du papier et de l'énergie. Ces coûts ont en effet augmenté de plus de 80 % par rapport à l'exercice 2021.

L'Ebit a été négatif de 2,0 millions d'euros, contre 1,4 million d'euros l'année précédente.

La dette nette au 31 décembre 2022 était de 6 millions d'euros, une détérioration par rapport au 31 décembre 2021, où elle était de 5,4 millions d'euros.

Netweek a clôturé jeudi à l'équilibre à 0,040 EUR par action.

