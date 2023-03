Netweek se lance également dans la radio après avoir étendu ses activités à la télévision locale

(Alliance News) - Netweek Spa a annoncé mardi l'ajout d'un nouveau média à l'offre de la société, Radio Netweek, une station de radio DAB présente dans six régions et avec une très forte présence en Lombardie et dans d'importants centres urbains tels que Milan, Turin, Gênes, Florence, Rome et Bari.

Pour soutenir le lancement du nouveau média, des initiatives cross-média sont prévues avec les médias du groupe présents dans les provinces touchées par Radio Netweek, telles que des spots télévisés sur les diffuseurs régionaux et de circuit, la présence fixe d'un widget sur tous les sites, une présence continue dans les périodiques imprimés et des campagnes sociales sur les profils de 500 000 utilisateurs.

Cette nouvelle intervient après avoir achevé l'expansion de la couverture géographique du groupe dans le segment des télévisions locales avec le lancement de TVdA dans le Val d'Aoste, l'acquisition de Telegenova et l'obtention de l'autorisation de lancer deux chaînes en circuit dans 14 régions italiennes.

Alessio Laurenzano, PDG de Netweek, a déclaré : "Avec la radio, nous complétons l'image multimédia du groupe Netweek, ce qui porte à quatre le nombre de médias dans notre portefeuille. Nous sommes engagés dans d'importantes intégrations, mais les potentiels de synergie sont extraordinaires, tout comme le potentiel de communication pour nos clients. Un exemple frappant est le récent accord pour la diffusion exclusive sur nos chaînes de télévision régionales du Val d'Aoste, de la Ligurie, de la Toscane, de l'Émilie-Romagne et des Marches, des matchs de la phase finale de la Copa del Rey, l'un des plus grands événements footballistiques d'Espagne. Après le grand succès des demi-finales aller, nous aurons le match retour Barcelone-Real Madrid en exclusivité sur nos télévisions régionales le 5 avril, et la radio fera partie intégrante du visionnage de l'événement".

Mardi, Netweek a clôturé en baisse de 1,5 %, à 0,039 EUR par action.

