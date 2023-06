CVC Advisors ne proposera pas d'offre publique d'achat sur Network International

(Alliance News) - CVC Advisers Ltd et Francisco Partners Management Ltd ont déclaré lundi qu'ils n'avaient plus l'intention de proposer une offre publique d'achat pour Network International Holdings PLC.

Le consortium a déclaré que cette décision faisait suite à l'annonce de Network International, vendredi, selon laquelle il avait accepté une offre de rachat de la part d'entités soutenues par la société de capital-investissement Brookfield Asset Management Ltd, dont le siège est à Toronto.

Brookfield paiera 400 pence par action de Network International, soit une prime de 64 % par rapport au cours de l'action de Network International, qui était de 243,6 pence à la clôture du marché, la veille du jour où le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a reçu pour la première fois un intérêt pour le rachat.

Selon la proposition de CVC Advisers et Francisco Partners, les actionnaires de Network International auraient reçu 387 pence par action.

En avril, Network a reçu une proposition de rachat "non contraignante" de CVC et Francisco.

Le consortium avait proposé de payer 387 pence par action de Network International. Cela représentait une prime de 58 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société, qui était de 244,40 pence le mercredi, dernier jour ouvrable avant la première annonce.

Les actions de Network International étaient en baisse de 0,2 % à 382,40 pence chacune lundi matin à Londres.

