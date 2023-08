Network International Holdings Plc est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions de paiement numériques. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement de solutions de paiement pour les émetteurs de cartes (53%) : 752 millions de transactions traitées en 2019, sur plus de 14,2 millions de cartes dans plus de 200 institutions financières ; - développement de solutions de paiement pour les marchands (45,5%) : environ 43,8 MdsUSD de volumes traités pour plus de 70 000 marchands ; - autres (1,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Moyen Orient (73%) et Afrique (27%).