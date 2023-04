Les actions s'améliorent grâce à l'activité de prise de contrôle ; la livre est faible

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée lundi, alors que les nouvelles de possibles rachats des composants du FTSE 250 ont donné un coup de fouet au sentiment des investisseurs.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 32,23 points, soit 0,4%, à 7 904,14. Le FTSE 250 a gagné 95,86 points, soit 0,5 %, à 19 338,55, et l'AIM All-Share 2,78 points, soit 0,3 %, à 833,13.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4 % à 790,94, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6 % à 16 934,53, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,4 % à 13813,47.

La livre sterling était cotée à 1,2408 USD à la mi-journée lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2427 USD à la clôture vendredi.

Les actions de Network International ont bondi de 19% à 361,60 pence.

Le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré avoir reçu une proposition de rachat non contraignante de la part de la société de capital-investissement CVC Capital Partners et de l'investisseur axé sur la technologie Francisco Partners Funds, pour une éventuelle proposition en numéraire de 387 pence par action.

Cette nouvelle proposition potentielle fait suite à une série de propositions antérieures qui ont été rejetées, a noté Network International. L'offre représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture de l'entreprise, qui était de 244,40 pence par action mercredi dernier, le dernier jour ouvrable avant la première annonce.

Le conseil d'administration serait prêt à recommander l'offre aux actionnaires, si une offre ferme était proposée. Le consortium a maintenant jusqu'au 11 mai pour annoncer son intention ferme de proposer une offre ou pour se retirer du processus de rachat.

John Wood Group, une autre entreprise du FTSE 250, a également progressé à la suite de la nouvelle de l'offre publique d'achat, grimpant de 7,6 % à 227,80 pence.

John Wood a déclaré qu'il avait décidé de s'engager avec Apollo Management Holdings pour voir si la société de capital-investissement pouvait proposer une offre de rachat ferme dans les mêmes conditions financières que la dernière proposition d'Apollo.

Apollo a annoncé une cinquième proposition pour John Wood au début du mois d'avril, au prix de 240 pence par action en espèces. Cette offre représentait une prime de 59 % par rapport au cours de clôture de John Wood, qui était de 151 pence en temps utile, et une prime de 20 % par rapport à la proposition initiale soumise à John Wood, qui était de 200 pence par action en numéraire.

"Ayant maintenant pesé tous les facteurs pertinents, en particulier les commentaires reçus des actionnaires de Wood, le conseil a décidé de s'engager avec Apollo pour voir si une offre ferme peut être faite dans les mêmes conditions financières que la proposition finale", a expliqué John Wood.

John Wood va maintenant donner à Apollo, qui fait partie d'Apollo Global Management, l'accès aux documents relatifs à la diligence raisonnable et a accepté de repousser au 17 mai la date limite pour qu'Apollo propose une offre ferme ou se retire.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré : "Tout est à vendre au bon prix et, compte tenu des perspectives économiques incertaines, il semble que les conseils d'administration soient disposés à soutenir les rachats tant que les actionnaires ne sont pas bousculés par des propositions exagérément basses".

Les actions d'International Distributions Services, société mère de Royal Mail, ont augmenté de 5,3 % à la suite de la nouvelle selon laquelle le service postal et les dirigeants syndicaux sont parvenus à un accord après un long et amer conflit sur les salaires, les emplois et les conditions de travail.

Selon une déclaration commune publiée samedi, Royal Mail a déclaré avoir conclu un accord de principe avec le Communication Workers' Union (syndicat des travailleurs de la communication).

Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor, a déclaré que l'accord marque la fin de la période "d'incertitude accrue" pour Royal Mail et qu'il s'agit d'une "victoire majeure" pour l'entreprise.

Ailleurs à Londres, De La Rue a augmenté de 6,0%. En fin de journée vendredi, le fabricant de produits imprimés de sécurité a déclaré que le président Kevin Loosemore avait démissionné pour "tirer un trait sur les récentes spéculations entourant la direction de l'entreprise".

Au cours des derniers mois, M. Loosemore a fait l'objet de plusieurs demandes de révocation de la part du Crystal Amber Fund, qui a publiquement critiqué l'entreprise pour diverses défaillances présumées en matière de gouvernance et de gestion.

M. Loosemore quittera ses fonctions le 1er mai. Un représentant de Crystal Amber Fund est candidat à son remplacement.

Sur l'AIM, DeepVerge a plongé de 45 % après que la société spécialisée dans l'environnement et les sciences de la vie a déclaré que, suite à un examen des principaux contrats, les recettes pour un "certain nombre" de contrats ont été comptabilisées à tort "en excès par rapport au travail effectué".

En conséquence, en 2022, elle s'attend désormais à ne comptabiliser que 45 % à 55 % de ses prévisions de janvier, soit 17,2 millions de livres sterling.

"Bien qu'il soit extrêmement décevant que les revenus de 2022 soient si inférieurs aux chiffres fournis par l'équipe de direction précédente, je suis convaincu que la nouvelle direction a mis en place des plans solides pour honorer le carnet de commandes en 2023 et 2024", a déclaré Ross Andrews, président du conseil d'administration de l'entreprise.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris et l'indice DAX 40 à Francfort étaient tous deux en légère hausse.

L'euro s'est établi à 1,0984 USD, en légère baisse par rapport à 1,0987 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 134,04 yens, en hausse par rapport à 133,68 yens.

"Après la clôture hebdomadaire de vendredi dans le rouge, qui s'est produite pour la cinquième fois consécutive, le billet vert semble commencer cette nouvelle semaine sur une note plus positive. Les résultats meilleurs que prévu du secteur bancaire [américain], publiés vendredi, ont été considérés par beaucoup comme un présage que la [Réserve fédérale américaine] ira de l'avant avec une nouvelle hausse des taux en mai", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

Il y aura d'autres résultats des banques américaines cette semaine, avec Goldman Sachs et Bank of America mardi.

Les actions à New York se dirigent vers une ouverture sans direction. L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,1%, l'indice S&P 500 était stable et l'indice Nasdaq Composite était en baisse de 0,1%.

Le pétrole Brent était coté à 85,81 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en baisse par rapport à 86,42 USD vendredi. L'or était coté à 2 007,79 USD l'once, en hausse de 10 dollars par rapport à 1 997,18 USD.

A venir sur le calendrier économique de lundi, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s'exprimera à 1700 BST.

