Les bénéfices de Network International augmentent en 2022, stimulés par le Moyen-Orient

(Alliance News) - Network International Holdings PLC a annoncé jeudi une hausse de ses bénéfices pour 2022, citant la croissance des revenus qui a été stimulée par les activités aux Émirats arabes unis et en Jordanie.

Le fournisseur de paiements axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré que le bénéfice avant impôt en 2022 a bondi de 47% à 93,4 millions de dollars, contre 63,4 millions de dollars il y a un an. Le chiffre d'affaires a augmenté de 24% pour atteindre 438,4 millions de dollars, contre 352,4 millions de dollars. Network a noté que le volume total de transactions directes aux Émirats arabes unis et en Jordanie a augmenté de 29 % par an.

Pour l'avenir, Network se dit encouragé par la dynamique de ses marchés, "avec une transition à forte croissance vers les paiements numériques qui reste significativement en avance sur les économies plus développées". La société a ajouté qu'elle était consciente des conditions macroéconomiques et du ralentissement de la croissance sur certains marchés africains.

Network s'attend à une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de l'ordre du dixième pour 2023, avec une croissance en glissement annuel qui devrait être supérieure à celle du premier semestre.

En outre, il prévoit que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2023 sera légèrement supérieur à celui de 2022, l'expansion de la marge étant principalement pondérée au second semestre.

Pour 2022, la société a annoncé un Ebitda sous-jacent de 178,6 millions USD, en hausse de 24 % par rapport aux 143,5 millions USD de 2021. En outre, elle a indiqué qu'elle prévoyait d'absorber les effets de l'inflation.

Sa marge d'Ebitda sous-jacente en 2022 s'est améliorée, passant de 38,3 % en 2021 à 40,7 % en 2022.

L'entreprise a ajouté qu'elle prévoyait d'achever son programme de rachat de 100 millions de dollars en 2023, et qu'il lui restait 35 millions de dollars.

Les actions de Network International étaient en baisse de 5,0 % à 258,90 pence chacune à Londres peu avant midi.

