Network International annonce une hausse des revenus et des bénéfices en 2022

(Alliance News) - Network International Holdings PLC a déclaré jeudi que ses revenus ont augmenté au cours du dernier trimestre de 2022, grâce à la croissance enregistrée aux Emirats arabes unis et en Jordanie.

Le fournisseur de paiements axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré qu'au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, les revenus ont augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2022, il s'attend à enregistrer une croissance des revenus de 27 %, à 438 millions USD, par rapport à un total de revenus ajustés de 345 millions USD en 2021. Cette année-là, le revenu non ajusté était de 352,2 millions USD.

Network International a déclaré qu'au quatrième trimestre, le volume total traité par la division Merchant Solutions en direct avec les commerçants a augmenté de 23% par an aux EAU et en Jordanie.

La société s'attend à ce que le bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit conforme au consensus du marché, avec une croissance de 25 % pour atteindre 179 millions USD, contre 143,5 millions USD en 2021.

Pour l'avenir, Network International a noté de nouvelles opportunités de croissance du chiffre d'affaires en Arabie saoudite et en Égypte et a continué à voir des perspectives de croissance élevées à l'avenir, ajoutant que ses perspectives étaient "soutenues par une expansion structurelle du marché et une livraison stratégique continue".

La société publiera ses résultats pour 2022 le 9 mars.

Les actions de Network International Holdings étaient en baisse de 7,3% à 293,20 pence chacune jeudi matin à Londres.

