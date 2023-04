Network International bondit suite à une proposition de rachat par un fonds d'investissement privé

(Alliance News) - Network International Holdings PLC a confirmé lundi avoir reçu une proposition de rachat non contraignante de la part d'un consortium d'investisseurs privés.

Les actions du fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique ont bondi de 19 % à 360,00 pence l'unité à Londres lundi matin. Sa capitalisation boursière s'élève à 1,94 milliard de livres sterling.

Elle a déclaré avoir reçu une proposition de rachat "non contraignante" de la part de CVC Advisers Ltd et de Francisco Partners Management Ltd.

Le consortium a proposé de payer 387 pence par action de Network International. Cela représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société, qui était de 244,40 pence mercredi, dernier jour ouvrable avant la première annonce.

"Le conseil d'administration de Network a conclu que la proposition représentait une valeur qu'il serait prêt à recommander aux actionnaires de Network", a déclaré Network International.

Jeudi, Network International a déclaré avoir reçu une proposition de rachat "préliminaire et conditionnelle".

Le consortium a jusqu'à la clôture des jeux le 11 mai pour annoncer quand il compte ou non proposer une offre ferme.

"Il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre sera proposée", a ajouté Network International.

Par Sophie Rose ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.