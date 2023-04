Network International confirme ses prévisions pour l'année 2023 après un démarrage "solide

Network International Holdings PLC - prestataire de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique - confirme ses prévisions pour 2023, faisant état d'une hausse annuelle de 13 % de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre. En 2022, le chiffre d'affaires était de 438,4 millions de dollars. À taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 16 %. Il réitère ses prévisions annuelles de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de l'ordre de 10 % et d'une légère augmentation de la marge du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Network continue de s'attendre à une pondération au second semestre.

Au cours du trimestre, les signatures ont augmenté de manière significative par rapport à l'année précédente, atteignant des "niveaux record" dans les petites et moyennes entreprises des Émirats arabes unis et sur les "marchés d'entreprise clés". L'entreprise ne fait pas le point sur la proposition de rachat de CVC Advisers et Francisco Partners Management annoncée lundi.

Le directeur général, Nandan Mer, a déclaré : "Nous avons connu un début d'année solide. Il témoigne de la vigueur économique des principaux marchés, soutenue par l'accélération de la transition des paiements en espèces vers les paiements numériques et par la poursuite de l'exécution réussie de notre stratégie axée sur la croissance. Les performances des services aux commerçants restent très bonnes, les tendances reflétant le dynamisme des dépenses de consommation aux Émirats arabes unis et l'attrait de la région pour les visiteurs internationaux."

Cours actuel de l'action : 363,80 pence l'unité, en hausse de 0,2 % mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : + 49 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

