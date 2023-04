Network International se lance dans la bataille des offres publiques d'achat

(Alliance News) - Network International Holdings PLC a confirmé vendredi avoir reçu une nouvelle proposition de rachat, en temps utile de la part de Brookfield Asset Management Ltd.

Le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a une capitalisation boursière de 2,13 milliards de livres sterling.

Il a déclaré que cette proposition était "hautement préliminaire et non contraignante".

Network International a déclaré que l'offre était de 400 pence par action. Cela représente une prime de 11 % par rapport à son cours de clôture de 360,00 pence jeudi.

L'action s'échangeait à 400,00 pence au début de la journée de vendredi à Londres, en hausse de 11 %. Au cours des 12 derniers mois, l'action a progressé de 58 %.

Brookfield est désormais tenu de proposer une offre d'ici le 19 mai.

"Il n'y a aucune certitude qu'une offre sera proposée par Brookfield, ni quant aux conditions dans lesquelles une offre pourrait être faite", a déclaré Network International.

Il a ajouté qu'il évaluait la proposition de Brookfield avec ses conseillers financiers et a déclaré qu'il ferait une autre déclaration en temps voulu.

Lundi, Network International a confirmé avoir reçu une proposition de rachat non contraignante de la part d'un consortium de capital-investissement.

Il a déclaré avoir reçu une proposition de rachat "non contraignante" de CVC Advisers Ltd et Francisco Partners Management Ltd.

Le consortium a proposé de payer 387 pence par action de Network International. Cela représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société, qui était de 244,40 pence mercredi, dernier jour ouvrable avant la première annonce.

Le consortium a jusqu'à la clôture du jeu le 11 mai pour annoncer s'il compte ou non proposer une offre ferme.

Les rachats ont dominé l'actualité des entreprises la semaine dernière.

Lundi, John Wood Group PLC, un autre membre du FTSE 250, a annoncé qu'il s'engageait avec Apollo Management au sujet de sa dernière proposition de rachat à 240 pence par action. Apollo avait annoncé la cinquième proposition au début du mois d'avril.

Avant cela, Dechra Pharmaceuticals PLC avait fait un bond de quelque 40 % vendredi dernier, après avoir confirmé qu'elle avait entamé des discussions au sujet d'une éventuelle proposition de la part de la société de capital-investissement EQT.

S'éloignant de la bataille pour le rachat de Network International, la société a également publié une mise à jour commerciale positive mardi.

Elle a confirmé ses prévisions pour 2023, faisant état d'une augmentation annuelle de 13 % de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre. En 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à 438,4 millions de dollars.

La société a réitéré ses prévisions annuelles de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de l'ordre de 10 % et d'une légère augmentation de la marge du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Pour 2022, Network International a déclaré un Ebitda sous-jacent de 178,6 millions de dollars.

Mardi, le directeur général Nandan Mer a déclaré : "Nous avons connu un début d'année solide. Cela démontre la force économique sur les marchés clés, soutenue par l'accélération de la transition des paiements en espèces vers les paiements numériques et la poursuite de l'exécution réussie de notre stratégie axée sur la croissance. Les performances des services marchands restent très bonnes, les tendances reflétant le dynamisme des dépenses de consommation aux Émirats arabes unis et l'attrait de la région pour les visiteurs internationaux."

Par Sophie Rose ; journaliste à Alliance News

