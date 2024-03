(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Nexxen International Ltd - société de technologie publicitaire basée à Tel Aviv - annonce qu'elle demande l'autorisation d'entreprendre un programme de rachat d'actions ordinaires d'une valeur maximale de 50 millions de dollars. Selon la nouvelle réglementation israélienne, Nexxen doit attendre l'expiration d'une période d'opposition des créanciers avant de pouvoir lancer le nouveau programme. Le programme est également soumis à l'accord des prêteurs bancaires de la société.

GreenX Metals Ltd - Société d'exploration minière axée sur le Groenland - Déclare une perte avant impôts de 2,0 millions de dollars australiens au cours du semestre clos le 31 décembre, contre 1,4 million de dollars australiens l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 252 221 AUD au cours de la période, contre 161 385 AUD l'année précédente. La perte par action est passée de 0,55 à 0,73 cents. L'entreprise est toujours en train de poursuivre la République de Pologne en dommages et intérêts pour les bénéfices perdus dans le cadre de ses projets Jan Karski et Debienski, qui ont été bloqués par le gouvernement.

Maven Income and Growth VCT 3 PLC - Société de capital-risque basée à Londres - déclare que le rendement total de la valeur nette d'inventaire était de 150,05 pence par action à la fin de 2023, en baisse par rapport à 152,49 pence l'année précédente. La valeur nette d'inventaire à la fin de l'année était de 52,48 pence par action, en baisse par rapport à 57,32 pence. Maven déclare un dividende final de 2,15 pence par action, ce qui porte son dividende annuel à 2,65 pence, soit une baisse de 16 % par rapport aux 3,15 pence de 2022. Le président du conseil d'administration, Atul Devani, a déclaré : "Bien qu'il y ait eu une légère réduction du rendement total de la valeur liquidative, cela reflète en grande partie la dynamique du marché, où les évaluations dans tous les secteurs ont été revues à la baisse en réponse à l'instabilité des conditions économiques. L'AIM a été particulièrement touché, car les investisseurs ont fait preuve de prudence à l'égard des petites sociétés de croissance cotées en bourse, ce qui, dans certains cas, a entraîné une nouvelle baisse du cours des actions".

Cornish Metals Inc - société d'exploration minière basée à Vancouver et spécialisée dans le projet d'étain de South Crofty en Cornouailles - annonce le départ de Richard Williams, directeur général, à compter du 31 mars. Ken Armstrong, actuellement directeur non exécutif, assumera le rôle de directeur général par intérim pendant que la société recherche un directeur exécutif permanent. Le président Patrick Anderson deviendra également président exécutif de la société pendant la période de transition. La société note que M. Armstrong a été PDG de Strongbow Exploration, le prédécesseur de la société, jusqu'en 2015.

JPEL Private Equity Ltd - Société d'investissement basée à Guernesey - déclare une perte nette de 1,9 million USD au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre un revenu de 754 000 USD l'année précédente. Cette perte est imputable à l'impact négatif de 2,7 millions d'USD des variations nettes de la juste valeur des actifs et des passifs financiers. La valeur nette d'inventaire par action était de 1,50 USD au 31 décembre, contre 1,63 USD au 30 juin. Au 31 décembre, l'actif net de la société s'élevait à 32,4 millions d'USD, contre 41,3 millions d'USD au 30 juin.

Network International Holdings PLC - fournisseur de solutions de paiement pour le Moyen-Orient et l'Afrique basé à Dubaï - déclare que la date butoir pour l'entrée en vigueur de son acquisition par BCP VI Neptune Bidco Holdings Ltd, une entité détenue par Brookfield Business Partners LP, a été repoussée du 9 avril au 9 octobre. Le plan a reçu l'approbation requise des actionnaires.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

