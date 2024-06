Network18 Media & Investments Limited est une société de médias et de divertissement basée en Inde. La société se concentre sur la télévision, le contenu numérique, le divertissement filmé, le commerce électronique, la presse et les activités connexes. Elle opère dans les domaines de l'édition, du contenu numérique et mobile, de l'information générale, de l'information économique et du divertissement avec des chaînes d'information générale, économique et de divertissement. En outre, la société est également engagée dans l'octroi de licences et le merchandising de produits, les solutions de marque, l'organisation d'événements en direct, les plateformes de diffusion de contenu numérique et over the top et les partenariats de marketing. La société est également active dans la production et la distribution de films. Les marques d'information de la société comprennent CNBC-TV18, News18 India et CNN News18. Son activité de contenu comprend des plateformes en ligne (sites web et applications mobiles) couvrant l'actualité, l'opinion et le divertissement. Il s'agit de plateformes telles que Moneycontrol, News18.com, CNBCTV18.com et Firstpost.

Secteur Diffusion