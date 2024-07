Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Le fonds cherche à obtenir un rendement total élevé (revenu plus appréciation du capital). Le fonds investira normalement au moins 80 % de son actif total dans des titres de créance à haut rendement d'émetteurs américains et étrangers, qui comprennent des titres dont la notation est inférieure à investment grade par une agence de notation ou des titres de créance non notés jugés de qualité comparable par le gestionnaire d'investissement du fonds. Il investit dans divers secteurs, notamment l'agriculture, les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles, la biotechnologie, les matériaux de construction, les produits chimiques, les services commerciaux, l'électricité, les sources d'énergie alternatives, l'ingénierie et la construction, le divertissement, les produits de santé, les soins de santé, l'assurance, le fer et l'acier, les machines, la construction et l'exploitation minière, et d'autres encore. Le gestionnaire d'investissement et l'administrateur du fonds est Neuberger Berman Investment Advisers LLC.